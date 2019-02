Leipzig freut sich auf heiße Duelle um Leichtathletik-Gold

Kommen Deutschlands Leichtathleten des Jahres nach Leipzig?

Gina Lückenkemper und Arthur Abele haben sich angekündigt und werden am Samstag in der Arena ihre Trophäen entgegen nehmen. Dass beide (bislang) keine Autogrammstunde geplant haben, ist vielleicht eine vertane Chance, um Fans glücklich zu machen. Der Zehnkämpfer und „King Arthur von Berlin“ wollte eigentlich starten, ist im Kugelstoßen, Weitsprung und über 60 m Hürden gemeldet. Doch vor vier Wochen machte dem 32-Jährigen eine Fußverletzung einen Strich durch die Rechnung. „Das ist schade, denn ich war gut drauf. Aber es wäre unverantwortlich von mir, mit falschem Ehrgeiz auch noch die Freiluftsaison zu riskieren.“

Welche Chancen haben die Leipziger?

Die DHfK-Kugelstoßer David Storl und Dennis Lewke wollen am heutigen Sonnabend unbedingt zu zweit auf dem Podest stehen. Im Hürdensprint hat der Leipziger Bundesstützpunkt drei heiße Eisen im Feuer (Gregor Traber, Max Bayer, Martin Vogel). Doch DHfK-Mann Vogel konnte wegen einer Fußverletzung seit zehn Tagen keine Hürden trainieren. „Ich muss spontan entscheiden, ob ich antreten kann“, so der 26-Jährige. Erik Balnuweit, der auf der blauen Bahn der Arena schon oft triumphierte, wird seit dieser Saison von Falk Balzer betreut und will die Hallen-EM-Norm knacken. Im Flachsprint wäre es vermessen, von Roy Schmidt eine Medaille zu erwarten. Der DHfK-Athlet will sich aber ordentlich präsentieren, das 60-Meter-Finale erreichen und sich mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen. Am Sonntag läuft Robert Farken (SC DHfK) um Gold über 800 Meter.

Was ist mit Tobias Scherbarth?

Der aus Leipzig stammende Stabhochspringer hat seine Karriere beendet – und den nahtlosen Übergang ins Berufsleben geschafft. Der 33-Jährige arbeitet bei der Sportstadt Düsseldorf als Eventmanager – Football, Beachvolleyball oder die Organisation der Sportlerwahl gehören ebenso zu seinem Spektrum wie das Hallenmeeting (World Indoor Final) am kommenden Mittwoch. Daher ist er ein ganz besonders aufmerksamer Beobachter der Hallen-DM.

Hier gibt's alles LIVE IM LIVEBLOG: Deutsche Leichtathleten suchen in Leipzig ihre Hallenmeister

Wer sind die ganz klaren Favoriten?

Fünf Sachsen dominieren bislang ihre Disziplin: Im Hürdensprint machte der Wahl-Leipziger Gregor Traber im Saisonverlauf den stabilsten Eindruck. Bei den Kugelstoßern Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) und David Storl (SC DHfK) steht die Frage, ob ihr Vorsprung wieder mehr als 1,50 Meter beträgt oder gar Richtung zwei Meter tendiert – oder ob die zweite Reihe den Abstand verkürzen kann. Auch die Dreispringer Kristin Gierisch und Max Heß aus Chemnitz sind klare Favoriten.

Ragt ein Duell heraus?

Das Top-Duell des ersten Tages werden sich wohl Pamela Dutkiewicz und Titelverteidigerin Cindy Roleder über 60 m Hürden liefern. Vor zwei Jahren an gleicher Stätte hatte die Wattenscheiderin knapp vor der Hallenserin die Nase vorn – dafür triumphierte Cindy Roleder wenige Tage später bei der Hallen-EM.

Wie viel Brisanz versprechen die Laufwettbewerbe?

Über 1500 und 3000 Meter sind Konstanze Klosterhalfen und Gesa-Felicitas Krause gemeldet. Ob es ein oder gar zwei Mal zu diesem Duell kommt, steht jedoch noch nicht fest. Denn die Läuferinnen pokern diesbezüglich noch, halten sich alle Optionen offen. Ein Doppelstart gilt als machbar, zumal die 3000 Meter als Höhepunkt ans Ende des ersten Tages gelegt worden sind – fünf Stunden nach den 1500-m-Vorläufen. Für Krause haben die 1500 m Priorität. Klosterhalfen, die sogar noch über 800 m in der Meldeliste steht, wies in den USA ihre Top-Form nach – nun will sie zeigen, dass ihr auch der Jetlag nichts anhaben kann.

Sind Gold-Helden von Berlin dabei?

Nach der Absage von Arthur Abele sind mit Gesa Krause, Malaika Mihambo und Mateusz Przybylko drei Freiluft-Europameister von 2018 am Start. Die Weitspringerin hat vor zwei Wochen in Berlin bereits erstklassige 6,99 m vorgelegt. Der Hochspringer verletzte sich vor zwei Wochen in Karlsruhe am Sprunggelenk. Daher stehen für ihn bislang erst 2,22 m zu Buche. Doch vielleicht platzt ja in der Arena der Knoten, kommt der 26-Jährige in einen ähnlichen Flow wie im August im Olympiastadion.

Gibt es weitere Absagen?

Einige Prominente müssen kurz vor knapp passen: Sprinter Julian Reus, Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und Weitspringerin Sosthene Moguenara sind gesundheitlich angeschlagen. Top-Sprinterin Tatjana Pinto musste auf die gesamte Hallensaison verzichten.

Wer berichtet aus Leipzig?