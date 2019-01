Leipzig. Eine knappe Viertelstunde musste ich im Gedränge in der Schillerstraße ausharren, ehe Sportbürgermeister Heiko Rosethal nach einer kurzen aber knackigen Begrüßung bereits drei Minute vor elf Uhr das 800 Teilnehmer große Feld auf den attraktiven Ein-Kilometer-Rundkurs durch die Innenstadt schickte. Noch eher auf den Beinen waren die Kollegen der Stadtreinigung, die die Strecke von den störenden Resten der Silvesternacht bestens belaufbar gemacht hatten. Aber auch die 40 fleißigen Helfer von Stadtsportbund und der SG Olympia 1896 unter der Obhut von Christian Brendecke hatten wie immer nur eine kurze Nacht. Ob alle wussten, dass dieses Event auf eine lange Tradition zurückblicken kann und heuer schon zum 44. Mal über die Bühne ging? Viele Jahre wurde am Glockenturm im Zentralstadion gelaufen, wie Stammsprecher und Ex-Triathlet Andy Claus wusste, ehe man in die City umzog.

Wer nicht gerade in der ersten Reihe stand, musste sich erst mühsam seinen (Lauf)weg bahnen, um „freien Schritt" zu haben. Von wegen „Starten ist einfach", wie es der Flyer zum Event verkündet hatte. So dauerte es auch bis in die Grimmaische Straße, ehe ich meine Kameraden vom LC Auensee wieder eingeholt hatte. Zu überhören waren sie, angeführt von Vereinsnestor Rudi Ulbrich (81) mit ihren Tröden und Rasseln ja ohnehin nicht; und auch die Kanuten der SG LVB mit über 50 Aktiven konnten nicht übersehen werden. Grüßen links, winken rechts, die meisten Streckenposten sind alte Bekannte. Und schon ist die erste Runde geschafft.

Mehr geht heute bei mir nicht, denn die Beine waren noch schwer vom Zehn-Kilometer-Silvesterlauf des Vortages am Auensee, und auch Dirk Knofe, am Neujahrstag LVZ-Fotograf vom Dienst, ward im Läuferpulk am Auensee gesehen.

Das Feld zog indes weiter fleißig seine Runden, und nach dreißig Minuten hatten auch die letzten genug Neujahrslauf in ihren Beinen. Kinderwagen-Schieber, Inlineskater. Kiddys mit Laufrädern, Läufer mit Hund und ein Herr in kompletter Feuerwehrkluft setzten nette Farbtupfer, während Leipzigs Sportprominenz sich diesmal recht rar machte. Aber dafür imponierten mir zwei Personen besonders: Monika Helmstetter, ehemalige Arztsekretärin und mittlerweile stolze 91 Jahre, ließ sich nach einer Runde Walking bereitwillig interviewen, während Heinz-Peter Püschel in Begleitung seines Enkels Yonas gleich viermal den Kurs durchlief – in Lederjacke und Jeans!