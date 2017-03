Leipzig will Bayern-Fluch besiegen – RB-Offensive weiter ausgedünnt

RB Leipzig will am Freitagabend unter Flutlicht nach zwei erfolglosen Anläufen endlich Punkte aus Bayern entführen. Oliver Burke fällt erneut aus.

Leipzig. Das Bundesland Bayern ist für RB Leipzig bisher kein erfolgreiches Ausflugsziel. In Ingolstadt (0:1) und München (0:3) kassierte der Aufsteiger seine ersten beiden Bundesliga-Niederlagen. Am Freitag (20.30 Uhr) startet das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl den dritten Anlauf auf bayrischem Boden – der Kontrahent heißt diesmal FC Augsburg.

In der Hinrunde begann mit dem 2:1-Erfolg gegen den FCA eine Serie von acht Siegen und damit die erfolgreichste Phase der Saison. Doch der Coach des Bundesligazweiten warnt vor den vermeintlich leichten Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte in den kommenden Wochen: „Wir haben nicht vergessen, wie eng diese Spiele waren. Damals sind wir auch noch nicht als Favorit in die Spiele gegangen, sondern eher als Außenseiter hingefahren.“ Vor allem zum Saisonende gäbe es immer wieder unvorhersehbare Ergebnisse, so Hasenhüttl. 

Positive Augsburger Bilanz nach Trainerwechsel

Beim FC Augsburg hat sich seit dem Trainerwechsel im Dezember einiges verändert. Manuel Baum beerbte Dirk Schuster und holte seitdem 13 Punkte in acht Partien – nur zwei Zähler weniger als die Leipziger. Hasenhüttl kennt den Kollegen noch aus seiner Zeit als Coach bei der SpVgg Unterhaching und sieht ihn als entscheidenden Faktor für den Aufschwung beim Tabellen-13. „Er macht das hervorragend und hat die Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Ich habe Spiele gesehen, in denen es viel hin und her ging. Da war viel Tempo drin, Umschaltszenen nach vorne, hohes verteidigen – eigentlich die komplette taktische Palette. Daher sind sie auch schwer zu bespielen.“

System aus Ingolstadt nach Leipzig importiert

Doch auch die Variabilität der Leipziger hat sich in den vergangenen Wochen weiterentwickelt. Bestes Beispiel: Der Sieg vergangenen Samstag gegen Köln. Mit dem 4-3-3 in der Startformation importierte Hasenhüttl das System, das er in Ingolstädter Zeiten gespielt hat. „Wenn man ein bisschen früher pressen will, ist das eine gute Variante“, erklärt der 49-Jährige.

Welchen Plan er gegen Augsburg in der Tasche hat, wollte er im Vorfeld nicht verraten. „Es zeichnet uns inzwischen aus, dass wir über mehrere Optionen verfügen, wie wir die Gegner bespielen können. Um schwerer ausrechenbar zu sein, aber auch auf mögliche Umstellungen des Gegners reagieren zu können“, sagte Hasenhüttl.

Von den Torschützen aus dem 2:1-Hinspielsieg, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen, fehlt weiterhin der dänische Nationalspieler. Auch Oliver Burke ist wegen Problemen im Oberschenkel noch nicht wieder fit. „Weil der Muskel nicht so mit macht, wie wir uns das gewünscht haben. Deshalb gehen wir kein Risiko ein“, sagte der RB-Coach. In der Startaufstellung will der Trainer den gleichen Spielern vertrauen, wie beim 3:1-Sieg gegen Köln. Nach den beiden Siegen gegen Gladbach und die Geißböcke könnte in Augsburg eine neue Serie beginnen.

