Leipziger Fußball-Derby: Kartenvorverkauf in Leutzsch gestartet

Mit dem legendären Ringen zwischen Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive startet die Fußball-Regionalliga am 29. Juli in die Saison. Seit Dienstag gibt es auch Karten für die brisante Partie.

Leipzig. Zwei Wochen vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison hat der Vorverkauf für das zum Auftakt stattfindende Derby zwischen Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive begonnen. Die Partie am 29. Juli (12 Uhr) wird im Leutzscher Alfred-Kunze-Park ausgetragen, dessen Kapazitätsbeschränkungen aktuell nur 5000 Zuschauer zulassen. Insofern ist der Run auf die vergleichsweise wenigen Tickets für das Kräftemessen der beiden Leipziger Traditionsvereine groß.​ Wie schon beim Aufeinandertreffen im Landespokal im vergangenen November sind die Modalitäten bei der Vergabe aufwändig. Nicht jeder, der vielleicht dabei sein möchte, wird am übernächsten Samstag im Kunze-Sportpark auch dabei sein können. Vor allem für Zuschauer ohne konkrete Bindung an die Fanszenen in Leutzsch oder Probstheida tendieren die Chancen auf eine Karte gen Null: Ein freier Verkauf gilt praktisch als ausgeschlossen.

Chemie vergibt Karten nur an die Fanszene

Der Gastgeber aus Leutzsch vergibt seine 4250 verfügbaren Tickets seit Dienstag nur an organisierte Fans, Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. Zuerst konnten die Fanclubs in begrenztem Maße Kontingente ordern, nun sind bis einschließlich Samstag Chemie-Vereinsmitglieder und Käufer von Dauerkarten dran, für sich selbst und zwei oder drei Freunde Derbykarten zu kaufen. Jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr ist dafür die Verkaufsstelle am Leutzscher Stadion besetzt, heißt es. Panik muss nicht ausbrechen: Jedes Mitglied und jeder Dauerkartenbesitzer wird Karten erwerben können, so die Chemie-Verantwortlichen. Bis zum Ende des Testspiels am Samstagnachmittag gegen Oberligist Tennis Borussia Berlin sollten Interessierte ihre Karten im AKS allerdings abgeholt haben. Dass es anschließend oder vielleicht am Spieltag selbst noch Karten im freien Verkauf geben wird, ist äußert unwahrscheinlich – weil eine Durchmischung der Fanszenen im Stadion unter allen Umständen verhindert werden soll und es dann wohl auch keine Karten mehr geben wird.

Das Spiel: BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lok Leipzig © Sportbuzzer-Archiv

Lok erhält 750 Tickets – Verkauf ab nächster Woche

Die Gäste vom 1. FC Lok werden für ihre Anhänger insgesamt 750 Karten erhalten – und somit mehr als die vorgeschriebenen zehn Prozent der Gesamtkapazität im AKS. Wie es am Dienstag aus Probstheida hieß, sind die Verkaufsmodalitäten für Gästekarten noch nicht abschließend geklärt. Anfang kommender Woche sollen aber auch blau-gelbe Anhänger Karten für ihre Reise zum ewigen Rivalen ergattern können. Ansonsten orientieren sich die Vorbereitungen auf allen Seiten am letztlich ohne Zwischenfälle abgelaufenen Landespokal-Derby zwischen beiden Vereinen im November, das die Probstheidaer nach Verlängerung mit 1:0 gewannen. Nur wer im Vorfeld eine Eintrittskarte ergattern kann, wird am 29. Juli auch von der Polizei bis zum Leutzscher Stadion vorgelassen. Von individueller Anreise der Gästefans wird dringend abgeraten, in der Diskussion ist wieder ein Bustransfer von Leipzig-Ost ins Leutzscher Holz.

Für alle, die beim heißen Ringen der beiden ewigen Rivalen nicht dabei sein können, bleibt am 29. Juli zumindest noch die Live-Übertragung. Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte sich das Derby zum Auftakt der Regionalliga-Saison explizit beim Verband gewünscht und wird aus dem Kunze-Sportpark übertragen.

