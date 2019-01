Leipziger Goalballer starten eindrucksvoll in die Saison

Leipzig. Vier Spiele, vier Siege - So hieß es am vergangenen Wochenende für die Leipziger Goalballer vom L.E. Sport e.V. zum Saisonstart der 2. Bundesliga in heimischer Halle in Grünau. Eindrucksvoll setzten sich die Messestädter um Trainer Tino Thomas in einer Hin- und Rückspielrunde gegen die Mannschaften vom Rostocker GC Hansa II mit 21:11 und 14:6 sowie dem BS Königs-Wusterhausen mit 12:2 und 18:10 durch. Erfolgreichster Werfer bei den Sachsen war dabei Tom Böhmer mit 31 Treffern.