Leipziger Judoka Daniel Herbst wird Dritter in Belgien

Visé. Eine Woche nach seinem deutschen Meistertitel hat Judoka Daniel Herbst vom JC Leipzig auch bei den Belgian Open in Visé mit Platz drei überzeugt. Der Halbschwergewichtler gewann vier seiner fünf Kämpfe und sicherte sich Bronze in der Neuauflage des DM-Finales gegen Domenik Schönefeldt aus Hannover – diesmal mit Ippon in der regulären Kampfzeit. Insgesamt waren im Halbschwergewicht (bis 100 Kilogramm) 20 Kämpfer am Start.

„Das war physisch und taktisch eine starke Leistung von Daniel“, sagte Trainer Miguel Lopes. „Er ist auf einem guten Weg. Nun hoffen wir auch in zwei Wochen in Rom und in drei Wochen beim Grand Slam in Düsseldorf auf ähnliche Leistungen.“ In Belgien musste der erkrankte DM-Dritte Hannes Conrad (JCL) passen.