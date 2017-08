Leipziger „Mättschiggs“ triumphieren bei deutscher Matsch-Fußball-Meisterschaft

Leipzig. Viel Matsch und dann kam auch noch Regen dazu. Die nasse Erde reichte den Spielern am Samstag bis zu den Knöcheln. Ein normaler Fußballplatz wäre längst als unbespielbar erklärt worden. Nicht aber so am Samstag in Wöllnau im Landkreis Nordsachsen. Dort herrschten ideale Bedingungen für die Deutsche Meisterschaft im Matschfußball.