Leipziger Radprofi „Rudi“ Selig: Saisonstart auf Mallorca

Leipzig. Ausgerechnet in der bislang kältesten Woche war Leipzigs bester Straßenradprofi für ein paar Tage in der Heimat. „Da stand mal kein Training auf dem Programm – ich habe in den letzten Wochen genügend trainiert“, erzählte Rüdiger Selig im Sportbuzzer-Gespräch. Stattdessen nutzte er die Zeit, um mal ausgiebig zur Massage zu gehen („Meine Oberschenkel waren ziemlich fest“) und persönliche Dinge zu erledigen. Inzwischen ist „Rudi“ wieder in seinem „Zweitwohnsitz“ auf Mallorca, wo er am Donnerstag mit fünf Kollegen vom Team Bora-hansgrohe ins Wettkampfjahr startet.

Es ist sein erster Wettkampf seit Ende Oktober, als er das Rennjahr in China beendete. „Für mich war 2018 fast ein perfektes Jahr“, sagt der 29-Jährige, der in der Slowakei erstmals seit fünf Jahren wieder einen Tageserfolg einfuhr. „Als Anfahrer hat man ja nicht ganz so viele Chancen, selbst auf Sieg zu fahren. Um so schöner, dass es quasi auf Anhieb geklappt hat.“

Früher Ausstieg beim Giro d’Italia

Ansonsten habe er sich in der Weltelite der Anfahrer etabliert. Sein persönlicher Wermutstropfen war der frühe krankheitsbedingte Ausstieg beim Giro d’Italia. „Das hat mir die Suppe versalzt – es war ein echter Dämpfer. Aber insgesamt ist mein Team mit mir zufrieden – und ich fühle mich bei Bora-hansgrohe sehr wohl.“ Die Zeichen stünden auf Vertragsverlängerung über 2019 hinaus. Einen Manager hat er nicht (mehr) – die Verhandlungen führt der Sachse selbst.

In den vergangenen zwei Jahren verbrachte Selig den Januar in Australien – diesmal geht es für ihn in Europa los. „Etwas Abwechslung ist gar nicht verkehrt. Und ich ich verliere durch den langen Flug und Jetlag keine Trainingstage.“ Obwohl er ohne Kramheit durchkam, hat er im Januar dennoch einen Trainingstag verloren: „Obwohl ich sonst im Training nie stürze, hat es mich auf Gran Canaria auf einer Abfahrt erwischt. Da habe ich nicht aufgepasst und bin voll auf die Seite geflogen. Ich sage immer: Dummheit muss bestraft werden.“ Der Elbogen war dick, die Hautabschürfungen heilen gerade. „Wichtig war auch, dass mein Rad ganz geblieben ist – wir hatten keinen Mechaniker mit.“

Dreieinhalb Wochen Trainingslager bei besten Bedingungen

Auf der Kanareninsel trainierte der Leipziger erstmals dreieinhalb Wochen lang mit drei Teamkollegen bei blauem Himmel und Sonne – die Wettersicherheit ist dort wesentlich größer als auf Mallorca, wo er im November Pech hatte und an fünf von sechs Tagen nass geworden ist.

Die Männer-WG verpflegte sich übrigens auf Gran Canaria selbst. Die Trainingstouren hatten es in sich: „Man kann fast nur hoch und runter fahren. Wir sind jeden Tag auf den 2000 Meter hohen Inselberg gefahren. Ich bin als Sprinter damit besser zurechtgekommen als gedacht.“ Guter Nebeneffekt: Durch das intensive Training und die gesunde Ernährung geht er rank und schlank in die ersten Wettkämpfe.

Start bei den Frühjahrsklassikern

Einige Frühjahrsklassiker hat Selig schon fest im Kalender stehen. Das oberste Ziel lautet: Im Mai beim Giro in Top-Form an der Startlinie zu stehen. „Als Team wollen wir in diesem Jahr noch mehr Tagessiege und Sprinttrikots holen.“ Bei Giro und Vuelta wäre eine Top-Fünf-Platzierung im Gesamtklassement klasse, bei der Tour möglichst erstmals ein Top-Ten-Rang.