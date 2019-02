Leipziger Schwimmer übertreffen Erwartungen

Geschwächt durch die Abgänge der Routiniers und Leistungsträgerinnen Juliane Reinhold und Johanna Friedrich, waren die Erwartungen nach dem furiosen Aufstieg im letzten Jahr eher verhalten. Die Leipziger Damen jedoch, blieben davon unbeeindruckt und zogen ihr Ding durch. Besonders zu erwähnen sind die stabilen Leistungen von Lia Neubert, die auf ihren fünf Einzelstrecken zu vier Bestzeiten schwamm und sich auf allen Distanzen unter die Top-Drei arbeiten konnte. Die Medaillen-Gewinnerin der EM in Glasgow, Marie Pietruschka, lieferte ebenfalls ab und verhalf ihrem Team so zu wertvollen Punkten. Über die 400m Freistil gab es zudem eine kleine Schrecksekunde für sie. Nach 350m schlug Marie an, weil sie dachte schon fertig zu sein. Nach kurzer Zeit bemerkte sie jedoch ihren Fehler und schwamm trotzdem vier Sekunden Bestzeit!Cheftrainer Frank Embacher war mit den Ergebnissen äußerst zufrieden: „Die Leistung der sehr jungen Damen war sehr überraschend. Zwischenzeitlich waren wir sogar auf Medaillenkurs, und das mit den schmerzlichen Abgängen im vergangenen Jahr!“

Die Männer der SSG Leipzig lieferten ebenfalls ab. Mit 16577 Punkten platzierten sie sich deutlich auf Platz Eins in der Landesliga Sachsen. Nach langer Abstinenz wollen auch sie nun wieder zurück ins deutsche Oberhaus. Mit den starken Leistungen u.a. vom mehrfachen Deutschen Meister David Thomasberger, sollten sie sicher den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft haben. Ob dem so ist, steht allerdings erst in einigen Woche offiziell fest.

Thomas Rohmberger