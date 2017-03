Leipziger Sprinter trägt Wolfsburger Trikot und tippt 2:1 für den VfL

Leipzig. Seit 2013 ist Sven Knipphals Leipziger. Der Olympiateilnehmer und zweifache EM-Medaillengewinner mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel fühlt sich wohl in Sachsen, hat sich sportlich, privat und als Chiropraktiker auch beruflich an der Pleiße etabliert. Für RB empfindet er durchaus Sympathien, vor allem was die familiäre Atmosphäre im Stadion anbetrifft. Doch zum Fan der Rasenballer wird es der 31-Jährige wohl nie bringen, auch wenn sein Chef sowie sein angehender Schwiegervater RB-Anhänger sind. Der Leichtathlet wurde schon als Siebenjähriger Mitglied des VfL Wolfsburg – auch die Liebe zu den Kickern aus der VW-Stadt steckt ihm quasi in den Genen. „Meine Urgroßmutter hat den Verein mitgegründet“, sagt der 1,90 m große Blondschopf, der in eine niedersächsische Sportlerfamilie geboren wurde.