Lena Stigrot kehrt mit dem Dresdner SC nach Vilsbiburg zurück

Dresden. Die knappe und unerwartete 2:3-Niederlage am Mittwoch gegen Aachen hat einmal mehr gezeigt: Die DSC-Volleyballerinnen suchen in dieser Saison noch nach Konstanz. Eine durchgehende Siegesserie, wie es sie in vergangenen Jahren gab, will sich einfach nicht einstellen. Und selbst in den Spielen – auch das war gegen die Ladies in Black gut zu beobachten – zeigen die Dresdnerinnen zwei unterschiedliche Gesichter. Einem Satz auf Top-Niveau folgte eine Schwächephase und umgekehrt.

Riesenfreude zum Samstag, denn heute heißt es #Gameday gegen die Rote Raben Vilsbiburg - ab 19.00 Uhr live auf sporttotal.tv!🔥 Gepostet von DSC Volleyball Damen am Freitag, 1. Februar 2019

Während Lena Stigrot nach der Niederlage gegen Aachen rätselte und keine wirkliche Erklärung für das Auf und Ab fand, meint Trainer Alexander Waibl zu den Gründen: „Wir haben sehr viele emotionale Spielerinnen, die mit großem Herz agieren und die in einigen Déjà-vu-Situationen dann ihre Gedanken nicht in eine positive Richtung lenken können. Sie denken dann, wenn der eine oder andere Fehler passiert: ,Mist, geht denn das schon wieder los?’“ Der Coach ist aber überzeugt, dass sein Team lernt, besser damit umzugehen. „Wir müssen unseren Weg gehen. Bis zu den Play-offs ist noch genügend Zeit. Wir glauben an uns, an das Potenzial dieser Mannschaft und wir lassen uns auch von solchen Rückschlägen davon nicht abbringen“, so der 50-Jährige.

DSC-Volleyballerinnen heiß auf Sieg und hochmotiviert