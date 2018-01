Alle wollen Leon Bailey - Leverkusen-Star verrät: "Natürlich habe ich einen Traum-Klub"

Leon Bailey ist einer der Durchstarter der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit seinen sechs Treffern und fünf Assists konnte der Offensivspieler die Konkurrenz auf Trab halten - im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich ist der Jamaikaner einer der schnellsten Kicker in der Beletage. Stellt sich nur die Frage, wie lange uns der 20-Jährige in Deutschland noch erhalten bleibt. Im BILD-Interview sprach der Youngster nun offen über seine Zukunft, die ihn durchaus in eine andere Top-Liga führen könnte.