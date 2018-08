Leon Bailey vor Abschied von Bayer Leverkusen? "Es gibt konkretes Interesse"

Flügelstürmer Leon Bailey von Bayer Leverkusen hat bestätigt, dass er von anderen Vereinen umworben wird. „Da gibt es konkretes Interesse“, sagte der 20 Jahre alte Jamaikaner dem kicker: „Aber in diesem Moment konzentriere ich mich nur darauf, gut Fußball zu spielen, fokussiert zu sein, gut zu trainieren, mich gut zu entwickeln.“ Bailey wurde zuletzt unter anderem mit AS Rom, dem FC Chelsea und dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison hatte er für Bayer in der Bundesliga neun Treffer erzielt.