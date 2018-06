Benedikt Höwedes: Das muss Leon Goretzka beim FC Bayern lernen

Der 30-Jährige riet Goretzka zu Geduld, wenn dieser nach der Weltmeisterschaft in Russland und dem folgenden Urlaub in München anfange. „Leon muss lernen, dass man bei Bayern München auch mal auf der Bank sitzt. Das ist bei so vielen Stars im Kader eben so“, sagte Höwedes. „Das geht auch gar nicht gegen Leon, aber Bayern hat eben 17 oder 18 Weltklassespieler. Da spielt man nicht nur von Beginn an.“ Goretzka wechselt ablösefrei an die Isar, wo er einen bis 2022 laufenden Vertrag unterschrieben hat.