Leon Goretzka kurz vor Liverpool-Kracher verletzt - Das sagt Bayern-Trainer Niko Kovac!

Verletzungs-Schock für den FC Bayern München : Der deutsche Rekordmeister muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool kurzfristig auf Mittelfeld-Lenker Leon Goretzka verzichten. Der 24-Jährige zog sich kurz vor dem Spiel eine Knöchelverletzung zu - und fehlt dem FCB damit im wichtigen Spiel gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Der Ex-Schalker Goretzka fehlte bereits im Training. Bis zuletzt hieß es von Vereinsseite allerdings, dass einem Einsatz nichts im Wege stehen würde . Die vorläufige Goretzka-Diagnose des FCB lautet: "Sehnenreizung am rechten Knöchel".

FC-Bayern-Ausfall: Das sagt Trainer Niko Kovac zur Verletzung von Leon Goretzka

Für Goretzka rückt der spanische Routinier Javi Martinez gemeinsam mit Landsmann Thiago in die Mittelfeld-Zentrale. "Wir haben alles versucht. Es hat sich heute Morgen geklärt", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac vor dem Spiel. Goretzka habe beim Laufen Schmerzen gespürt. "Sein Muskel spielt einfach nicht mit. Da gehen wir kein Risiko ein. Er muss am Wochenende wieder spielen", so Kovac.