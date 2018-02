Leonardo Bittencourt - ein Leipziger schießt Köln bei RB zum Sieg

Leipzig. Seit November 2017 hat Leonardo Bittencourt kein Bundesligaspiel mehr bestritten und dann braucht er am Sonntagabend bei RB Leipzig gerade eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung für sein Tor. Den Treffer zum 2:1 und drei wertvolle Punkte beschert der 24-Jährige dem Tabellenletzten aus Köln . Familie Bittencourt und Leipzig, das ist eine besondere Beziehung. Vater Franklin spielte zwischen 1992 und 1998 für den VfB Leipzig in der 1. und 2. Bundesliga und Leonardo kam hier auf die Welt.

"Ich bin mit drei Jahren aus Leipzig weggezogen. Wenn man mich in der Innenstadt absetzt, brauche ich ein Navigationssystem, um mich zurecht zu finden. In Cottbus kann ich dagegen alles zeigen", so der Wahl-Kölner. Er fühle sich deshalb in Leipzig auch nicht wirklich heimisch.