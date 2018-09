"Private Gründe" bekannt: Deshalb ist Leroy Sané vom DFB-Team abgereist

Deutschland muss das Freundschaftsspiel am Sonntag gegen Peru ( 20:45 Uhr - hier alle Infos ) ohne Leroy Sané bestreiten. Der 22-Jährige ist vorzeitig von der DFB-Elf abgereist - offiziell aus "privaten Gründen" nach Absprache mit Bundestrainer Joachim Löw. Die Bild berichtet bereits, was die Gründe für die Abreise Sanés sind: Er wird Vater!

So viel Geld für einen, der eigentlich nur Backup sein soll. Aber wenn Guardiola einen Spieler möchte, dann bekommt er ihn auch. Obwohl er bei ManCity im Sommer 2018 bereits ein Überangebot an Offensivspielern der Extraklasse vorfand (Sané, Sterling, Bernardo Silva) drängte er auf die Verpflichtung von Leicesters Riyad Mahrez , der schließlich auch kam. Transferkosten: 67,8 Millionen Euro © imago/Colorsport

Er ist der teuerste Außenverteidiger der Fußball-Geschichte. Im so finanzstarken Sommer 2017 kaufte Guardiola eine komplett neue Abwehr ein. Unter anderem auch Linksverteidiger Benjamin Mendy von der AS Monaco. Der Franzose zog sich allerdings nach nur fünf Spielen eine Kreuzbandverletzung zu und fehlt bis April. Mit seinen intensiven Social-Media-Aktivitäten ist er trotzdem Publikumsliebling bei den Citizens. Transferkosten: 57,5 Millionen Euro © imago

Im Sommer 2017 widmete sich Guardiola auch der Stärkung der City-Offensive. Der junge portugiesische Rechtsaußen Bernardo Silva kam für eine gigantische Ablöse von der AS Monaco, die in diesem Sommer heftig bluten musste. Die Ablöse kann sich durch Bonuszahlungen auf 70 Millionen Euro erhöhen. Transferkosten: 50 Millionen Euro © imago

Es war ein Wagnis, das sich aber auszahlte. Immerhin war David Villa schon 29 Jahre alt, als er für viel Geld aus Valencia nach Barcelona wechselte. Doch der Welt- und Europameister schoss für die Katalanen in drei Jahren starke 48 Tore in 119 Spielen. Transferkosten: 40 Millionen Euro © imago

Dieser Transfer hat sich eher nicht bezahlt gemacht - und das tat sowohl dem Spieler als auch dem Trainer weh. Mario Götze kam 2013 mit Guardiola zum FC Bayern, fand aber in drei Jahren nie so recht den Weg in die Startformation der Münchner. 'Es war nicht leicht für Mario, wir hatten sieben Stürmer, es war auch nicht leicht für mich', sagte Pep. 2016 ging's zurück zum BVB. Transferkosten: 37 Millionen Euro © imago

Es war die Rückkehr des verlorenen Sohnes, als Cesc Fabregas im Sommer 2011 zum FC Barcelona zurückkehrte. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde in La Masia ausgebildet, wagte jedoch früh den Schritt zum FC Arsenal. Unter Pep Guardiola wurde er bei Barca wieder wichtig, kam allerdings an Busquets, Xavi und Iniesta nie so recht vorbei. Als Guardiola weg war, floh auch Fabregas - und schloss sich dem FC Chelsea an. Transferkosten: 34 Millionen Euro © imago

Gerade noch so in die Top 20 hat es eine der Lieblingsspieler Guardiolas geschafft. Der Chilene Alexis Sanchez wäre im Januar 2018 beinahe ein zweites Mal beim Katalanen gelandet, entschied sich dann aber für Manchester United. 2011 holte Guardiola den damals noch recht unbekannten Sanchez von Udinese Calcio nach Barcelona. Drei Jahre später zog er weiter zum FC Arsenal. Dazwischen: 141 Spiele, 47 Tore und 36 Vorlagen. Stark. Transferkosten: 26 Millionen Euro © imago

Pep Guardiola hat schon über eine Milliarde Euro (!) an Transferkosten verursacht – unter anderem für Leroy Sané und Thiago Alcantara. Doch wie sieht die Bilanz im Detail aus? Wer war der teuerste Spieler, den Pep in Barcelona, München und Manchester holte? Der SPORT BUZZER hat die Top 20 der Pep-Einkäufe zusammengestellt. Thiago, Peps erklärter Lieblingsspieler ist übrigens gar nicht mehr dabei... © imago/Montage

Freundin Candice soll hochschwanger sein

Keine gute Saison bisher für Sané

Sportlich läuft es bei Sané dagegen nicht: Beim Nations-League-Spiel gegen Frankreich am Donnerstag kam er nur in den letzten Minuten zum Einsatz. Dazu ist der einstige Stammspieler des englischen Meisters vor dem Premier-League-Spiel gegen Newcastle United am Samstag sogar aus dem Kader geflogen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Deutschland ist Trainer Pep Guardiola sehr unzufrieden mit den Trainingsleistungen des in der vergangenen Saison besten Nachwuchsspielers der Liga. „In der letzten Saison war er ein wichtiger Spieler für uns und wir hoffen, dass er es auch in dieser Spielzeit wird“, so Guardiola knapp zur Ausbootung.