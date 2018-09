Vom Problem-Spieler zum Hoffnungsträger beim DFB? Die Wahrheit über Leroy Sané

Anzeige

„Leroy ist kein Arschkriecher. Das war er noch nie. Entweder der Trainer nimmt mich so, wie ich bin, oder er soll es lassen. Ich glaube, so denkt Leroy.“ Das sagt ein Mann über Leroy Sané, der ihn schon von Kindesbeinen an kennt: Aytekin Samast trainierte den heutigen Star von Manchester City, der inzwischen einen Marktwert von 90 Millionen Euro hat, ab der U9 bei seinem Heimatklub Wattenscheid 09.

​Einstellungsprobleme bei Sané? In diesen Tagen steht Sané wieder mal unter besonderer Beobachtung. Er spaltet Fans und Trainer. Bei Manchester City wurde der zum größten Aufsteiger der Premier League gekürte Profi von Pep Guardiola am vergangenen Wochenende überraschend aus dem Kader gestrichen – offenbar, weil er sich im Training wiederholt zu lässig gezeigt hatte. Dies war auch einer der Gründe, warum Joachim Löw bei der WM in Russland auf den 22-Jährigen verzichtet hatte. Und wie Samast, Guardiola und Löw kann auch Schalkes Nachwuchs-Chef Norbert Elgert ein Liedchen von Sanés Einstellungsproblemen singen. Vor drei Jahren wechselte er ihn in einem U19-Spiel nach 30 Minuten aus und faltete ihn danach zusammen. Sané bekannte später: „Das war eine wichtige Erfahrung. Ich dachte, ich müsste nicht so viel machen, weil ich ja schon Einsätze bei den Profis hatte.“

​Sané polarisiert auch bei Mitspielern Im letzten Sommer ließ sich das Toptalent ein überdimensionales Tattoo stechen. Auf seinem gesamten Rücken ist er seitdem selbst jubelnd zu sehen. Sogar Mitspieler Raheem Sterling machte sich damals in den sozialen Medien über das „Meisterwerk“ lustig. „Was für ein beschissenes Tattoo. Ich bin Leroy Sané, und ich bin in mich selbst verliebt“, spottete der Engländer. Diese Aktion bestätigte den Eindruck, den viele Experten auf der Insel zuletzt von Sané gewannen: Seit seinem kometenhaften Aufstieg wirkt der Ex-Schalker teilweise überheblich und abgehoben. Während andere DFB-Talente den Confed Cup 2017 ernst nahmen und am Ende gewannen, ließ sich Sané die Nase richten. Eine OP, die aus gesundheitlichen Gründen nötig war, aber wohl auch zu einem späteren Zeitpunkt hätte durchgeführt werden können.

​"Leroy ist nicht so locker, wie er immer tut" Bei der Nationalmannschaft bekommt er nun eine neue Chance und kann Löw und Co. endlich beweisen, dass er seinen Schlendrian-Ruf abgelegt und aus seinen Fehlern gelernt hat. Sein Kumpel Julian Draxler ist davon überzeugt: „Leroy ist nicht so locker, wie er immer tut. Natürlich wäre er gern bei der WM dabei gewesen. Er ist noch jung und hat überragendes Potenzial. Wenn er weiter angreift, kann er ein ganz Großer werden.“ Und auch Ex-Trainer Samast sagt: „Typen wie Leroy muss man verstehen. Nach außen macht er den Eindruck, dass ihm alles scheißegal ist. Dabei ist er innerlich am Kochen.“ Auf den ersten Eindruck wirkt Sané wie ein Lausbube – auf und neben dem Platz. Wie er mit seinem Wuschelkopf die Gegner schwindelig spielt, ist oft atemberaubend. Oder wie sich sein Jugendtrainer Samast erinnert: „Es war schon geil, wie der Kleine mit der Palmenfrisur über die Asche geschossen ist.“ Zur Belohnung gab es damals in Wattenscheid eine Milchschnitte oder Gummibärchen – heute sind es in der besten Liga der Welt neue Werbeverträge und Millionenprämien.

