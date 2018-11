Mega-Gehalt: So viel soll Leroy Sané bei Manchester City verdienen

Bei so viel Gehalt hatte selbst der FC Bayern keine Chance auf einen Transfer! DFB-Nationalspieler Leroy Sané hatte bereits im Alter von 20 Jahren bei seinem Wechsel zu Manchester City für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Das belegen Zahlen aus einem neuen Bericht des Magazins Der Spiegel. In Kooperation mit der Enthüllungs-Plattform "Football Leaks" wurde nun bekannt, wie viel Leroy Sané bei Manchester City wirklich an Gehalt verdient. Garantierte 28 Millionen Euro verdient Sané demnach bei ManCity in den ersten drei Vertragsjahren seit seinem Wechsel vom FC Schalke im Sommer 2016.