Ärger um Leroy Sané bei ManCity: Pep Guardiola wirft DFB-Star aus Kader

Großer Ärger um Leroy Sané bei Manchester City: Der einstige Stammspieler des englischen Meisters ist vor dem Premier-League-Spiel gegen Newcastle United aus dem Kader geflogen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Deutschland ist Trainer Pep Guardiola sehr unzufrieden mit den Trainingsleistungen des in der vergangenen Saison besten Nachwuchsspielers der Liga. "In der letzten Saison war er ein wichtiger Spieler für uns und wir hoffen, dass er es auch in dieser Spielzeit wird", so Guardiola knapp zur Ausbootung.