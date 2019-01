Leroy Sané in Topform: Vater Souleymane erklärt – Deshalb ist mein Sohn so gut

Er war der Matchwinner beim Premier-League-Topspiel am vergangenen Donnerstag zwischen Manchester City und dem FC Liverpool (2:1): DFB-Star Leroy Sané erzielte in der 72. Minute den Siegtreffer für die "Citizens".

Sein Vater Souleymane Sané äußerte sich anschließend gegenüber der Bild zum Talent und der Leistung seines Sohnes, der seit Tagen von der deutschen aber auch internationalen Presse gefeiert wird.

„Natürlich bin ich stolz auf meinen Sohn und seine Entwicklung, die er in England genommen hat", freut sich Sané senior: "Aber Leroy spielt auch in einer Top-Mannschaft und hat einen hervorragenden Trainer, sodass er täglich noch dazulernen kann. Für einen jungen Spieler in einem anderen Land macht er das wirklich gut.“