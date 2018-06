Leroy Sané nicht im WM-Kader: Der SPORTBUZZER erklärt die Gründe

Bereits am ersten Tag des Trainingslagers in Eppan zog Leroy Sané die Blicke auf sich. Der Überflieger von Manchester City, der gerade zum größten Aufsteiger der Premier League gewählt worden war, erschien mit neuer Frisur im Südtiroler DFB-Camp. Seine Wuschelmähne hatte der 22-Jährige in Rastazöpfe flechten lassen – ein wunderbares Bild für die Fotografen am Trainingsplatz.

Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffern belassen.

Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffern belassen. © imago

In den Löw-Aussagen steckt reichlich Zündstoff

Das war es aber beinahe auch schon, was von ihm an Auffälligkeiten hängen blieb in den vergangenen knapp zwei Wochen. Wie so oft zeigte Sané in den Einheiten und Tests zu wenig, obwohl er eigentlich überragende Qualitäten besitzt – und dies ist ein Faktor, der den Bundestrainer unfassbar nervt. Natürlich wollte Joachim Löw seinen überraschenden Streichkandidaten nicht an die Wand nageln, sagte lediglich: „Leroy ist ein großartiges Talent und wird auch in der Zukunft wieder dabei sein. Bei der Nationalmannschaft war er in den Spielen vielleicht noch nicht so ganz angekommen. Es war eine sehr knappe Entscheidung zwischen Sané und Brandt, beide haben große Qualitäten, beide sind dribbelstark. Brandt war beim Confed-Cup dabei, hat auch im Trainingslager gut gearbeitet.“