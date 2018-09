Nach seiner vorzeitigen Abreise von der deutschen Nationalmannschaft ist Leroy Sané zum ersten Mal Vater geworden. Der 22 Jahre alte Flügelspieler hatte das DFB-Camp am Freitagmorgen verlassen, um seine Freundin Candice Brook (31) zu unterstützen und bei der Geburt seiner Tochter dabei zu sein. Sanés Vater Souleyman sagte der Bild am Samstag: "Meine Enkelin wurde gestern geboren, wir freuen uns sehr. Ihr Name ist Rio Stella."

Sané und Brook, die bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, waren mit ihrer Liaison Ende 2017 per Instagram an die Öffentlichkeit gegangen. Nun ist das private Glück perfekt.

Sportlich lief es für Sané zuletzt nicht rund

Sportlich lief es für Sané zuletzt hingegen nicht wie gewünscht. Bundestrainer Joachim Löw strich ihn vor der WM aus dem Aufgebot, in den ersten vier Spielen der laufenden Premier-League-Saison kam Sané insgesamt nur auf 30 Einsatzminuten. Beim 0:0 der DFB-Elf zum Auftakt der Nations League am vergangenen Donnerstag gegen Weltmeister Frankreich war der Stürmer nur in der Schlussphase eingewechselt worden. Das Länderspiel am Sonntag in Sinsheim gegen Peru verpasst er nach der Geburt seiner Tochter.