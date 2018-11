Wegen Leroy Sané: Zoff beim DFB! Joachim Löw kontert Vize-Präsident Rainer Koch

Es war eines der großen Gesprächsthemen im vergangenen Sommer.

DFB-Hoffnungsträger Leroy Sané wurde von Joachim Löw nicht für die WM in Russland nominiert, und das, obwohl er zuvor mit dem DFB-Team die Vorbereitung absolvierte. Was war der Grund dafür?

Genau dazu äußerte sich an diesem Sonntag am Sonntag Rainer Koch, der DFB-Vizepräsident, beim "Doppelpass" auf Sport1. "Bei Leroy Sane gab es interne Gründe, warum er nicht nominiert wurde", so Koch.

"Gehöre nicht zu denen, die E-Mails leaken"

Koch führte dann allerdings weiter aus, dass er nichts weiter zu den Hintergründen im Fall Sané sagen möchte. "Interne Gründe heißen so, weil sie intern bleiben sollen. Ich gehöre nicht zu denen, die E-Mails leaken." Doch damit nicht genug.