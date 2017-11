Letzte Chance Williams? Wehrlein hofft weiter auf Chance in der Formel 1

Lewis Hamilton ist vierfacher Formel-1-Weltmeister. Wir zeigen euch die Bilder der Karriere des aktuell besten Rennfahrers der Welt. © imago

Dieser kleine Knirps wird später mal der beste Rennfahrer der Welt: Lewis Hamilton, hier im Alter von 12 Jahren im Jahr 1997. Er dominiert die Konkurrenz im Kartsport nach Belieben und wird schon als künftiger Weltmeister gehandelt. © imago

Im Alter von 10 Jahren fragt er den damaligen McLaren-Teamboss Ron Dennis nach einem Autogramm - und sagt ihm: "Hi, ich bin Lewis Hamilton. Ich habe die britische Kartmeisterschaft gewonnen und möchte eines Tages mal deine Autos fahren." Zwölf Jahre später sollte sich dieser Traum erfüllen. © imago

Auffällig: Noch heute fährt Hamilton mit seiner alten Startnummer aus Kart-Zeiten, der 44. Sie hat für ihn eine höhere Bedeutung als die Nummer 1, die er als Weltmeister ebenfalls verwenden dürfte: "Es ist die Nummer, mit der ich meine ersten Rennen gefahren bin und meine erste Meisterschaft gewonnen habe. Sie bedeutet mir etwas. Die Nummer 1 hatten Vettel, Schumacher und alle anderen Champions, aber keiner von ihnen hatte die 44, die gehört mir. Deshalb will ich sie behalten", sagte er einst. © imago

Bekannte Gesichter in der Formel 3 2004: Meister Jamie Green (später DTM-Vizemeister), Nico Rosberg und Lewis Hamilton (von links) gemeinsam auf dem Siegerpodest. Hamilton gehört inzwischen dem McLaren-Juniorprogramm an. Sein Vertrag garantiert ihm einen zukünftigen F1-Sitz. Rosberg und Hamilton sind zu dieser Zeit übrigens noch beste Freunde. Doch das sollte sich schon bald ändern. © imago

2006 wird Hamilton Meister in der Nachwuchsserie GP2 (heute Formel 2). Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug (zweiter von links) und McLaren-Boss Ron Dennis (rechts) verschaffen dem Juwel daraufhin einen Platz im Formel-1-Team von McLaren. An der Seite von Doppelweltmeister Fernando Alonso soll er erste Erfahrungen in der Königsklasse sammeln. © imago

Doch was dann passiert, überrascht viele: Der 22 Jahre alte Hamilton ist dem gerade von Renault zu den Briten gewechselten Alonso nahezu ebenbürtig. Mit vier Siegen in seinem Debütjahr stellt er den Sieg-Rekord für einen Rookie von Jacques Villeneuve (Weltmeister 1997) von 1996 ein. Alonso und Hamilton werden zu harten Konkurrenten, die sich auf und abseits der Strecke einige Scharmützel liefern. Unter anderem blockt Alonso seinen jungen Teamkollegen beim Qualifying in Ungarn so lange an der Box, dass dieser keine Zeit mehr für eine gezeitete Runde hat. © imago

Mit harten Manövern auf der Strecke macht es Alonso seinem Teamkollegen nicht einfach. © imago

Dennoch hat Hamilton die Chance, direkt in seiner ersten Saison in der Formel 1 Weltmeister zu werden. Im vorletzten Rennen der Saison in China genügt Hamilton ein Sieg, um sich zum Champion zu krönen. Trotz überlegender Führung wartet das McLaren-Team aber zu lange mit dem Boxenstopp. So sind Hamiltons Reifen kurz vor dem Stopp so abgenutzt, dass er die Boxeneinfahrt nicht erwischt und davor im Kiesbett stecken bleibt. Eine Peinlichkeit. © imago

Vor dem entscheidenden Rennen in Brasilien führt Hamilton mit 107 Punkten vor Alonso mit 103 und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen mit 100 Punkten (damals gab es für einen Sieg noch zehn Punkte). Der Finne ist am Ende der lachende Dritte und gewinnt überraschend die WM. © imago

2008 sollte alles besser laufen. Hamilton bekommt mit Heikki Kovalainen einen loyalen Teamkollegen an die Seite gestellt. Und auch die Freundschaft mit Nico Rosberg (damals Williams) ist noch intakt. © imago

Wieder reist Hamilton mit einem großen Vorsprung zum letzten Saisonrennen nach Brasilien. Sieben Punkte Vorsprung hat er vor Ferrari-Pilot Felipe Massa. In einem Herzschlagfinale gewinnt er seinen ersten WM-Titel schließlich mit einem Punkt Vorsprung und wird der bis dato jüngste Weltmeister der Geschichte. Als Sohn eines Einwanderers aus der Karibik und erster dunkelhäutiger Pilot der Königsklasse hatte er all das hart erkämpfen müssen. 2010 verliert er den Rekord an Sebastian Vettel. © imago

An eine Titelverteidigung ist 2009 nicht zu denken. Die Topteams Ferrari, BMW und McLaren hinken vor allem in der ersten Saisonhälfte mächtig hinterher. Und auch der gute Ruf Hamiltons nimmt erste Kratzer. Beim ersten Saisonrennen in Australien soll er die Rennkomissare bei einer Anhörung absichtlich getäuscht haben und so für eine Strafe für Toyota-Pilot Jarno Trulli gesorgt haben ("Liegate"-Affäre). Sein vierter Platz zum Auftakt wird aberkannt. © imago

Hamilton fährt 2009 nur hinterher - Weltmeister wird sensationell Jenson Button im Brawn-GP. Teamchef Ross Brawn, der das ehemalige Honda-Team übernommen hatte, führt es mit Mercedes-Motoren zur Fahrer- und Konstrukteurs-WM. © imago

Button wird 2010 Teamkollege von Hamilton im McLaren. Weltmeister wird nach einer turbulenten Saison jedoch Sebastian Vettel. Mit 24 Punkten Rückstand beim Saisonfinale hatte Hamilton nur theoretische Chancen auf den zweiten Titel. © imago

Auch 2011 sollte es nicht zum Titel reichen: Vettel im Red Bull fährt eine dominante Saison. Hamilton erreicht in der Gesamtwertung nur Platz fünf. Teamkollege Button wird Vizeweltmeister Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er im teaminternen Duell den Kürzeren zieht. © imago

Auch 2012 gewinnt Vettel die Weltmeisterschaft. Es ist Hamiltons letztes Jahr bei McLaren. Immerhin setzt er sich als WM-Vierter mit 190 zu 188 Punkten gegen Button durch. © imago

2013 fährt er mit seinem Jugendfreund Nico Rosberg im Mercedes-Team. Da Michael Schumacher zum Saisonende zurücktritt, wird ein Platz beim Werksteam frei. © imago

2013 war das dominanteste Jahr von Sebastian Vettel. Der Red-Bull-Pilot gewinnt 13 von 19 Rennen. Beim Großen Preis von Ungarn holt Hamilton seinen ersten Mercedes-Sieg. Am Ende wird er in der Gesamtwertung Vierter. © imago

Aus Freunden werden 2014 Konkurrenten: Mercedes hat das beste Auto und beide Fahrer kämpfen um die Gunst des Teams. Der Streit eskaliert, als der Deutsche seinem Teamkollegen beim Großen Preis von Belgien in Spa während des Rennens mit dem Frontflügel Hamiltons Hinterreifen aufschlitzt. Zum Saisonende haben nur noch die beiden Titelchancen. © imago

Hamilton setzt sich durch und wird zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. © imago

Hamilton fühlt sich beim Großen Preis von Monaco 2015 vom Team benachteiligt, weil ihn seine Crew zu einem unnötigen Boxenstopp bestellt hatte. Der Deutsche gewinnt daraufhin das Rennen - und Hamilton schmollt. Am Ende wird der Brite doch Weltmeister und sichert sich den zweiten Titel in Folge. Die Freundschaft zwischen den beiden ist aber nicht mehr zu kitten. © imago

Abseits der Piste macht der exzentrische Draufgänger und Partylöwe Hamilton unter anderem mit seiner Freundin, Popstar Nicole Scherzinger, Schlagzeilen. © imago

Hamilton und Rosberg tragen eine öffentliche Fehde aus. Höhepunkt 2016: Der gemeinsame Unfall in der ersten Runde des Spanien-GP. Beide crashen sich aus dem Rennen. Weltmeister wird Rosberg, auch weil er von mehreren Defekten seines Teamkollegen profitiert. Rosberg beendet zum Saisonende völlig überraschend seine Karriere. © imago

Doch 2017 wird wieder ein Deutscher sein Konkurrent. Sebastian Vettel liefert sich im wiedererstarkten Ferrari mit dem Briten ein heißes Duell. © imago