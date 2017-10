Letzte Infos vor dem Spiel: Das müsst Ihr zu Hannover 96 gegen Borussia Dortmund wissen

Schade, dass diesmal kein Pokalspiel ansteht, denn im DFB-Pokal hat Hannover 96 gegen den BVB eine überragende Bilanz aufzuweisen. Von fünf Partien gewannen die Roten unglaubliche vier (und davon auch noch drei auswärts!): 1973/74, 1991/92 auf dem Weg zum späteren Pokalsieg mit 3:2 nach einem 0:2-Pausenrückstand (inklusive zahlloser vergebener Chancen des BVB sowie mehrerer nicht gegebener Tore) und einem Tor des heutigen 96-Trainers André Breitenreiter – seinem erst zweiten Treffer im Profifußball überhaupt, ... © imago

... 2004/05 durch den goldenen Treffer von Silvio Schröter im einzigen Pokalheimspiel gegen die Westfalen sowie 2006/07 mit 1:0 durch ein spätes Tor von Vahid Hashemian. Die einzige Niederlage im Pokal stammt aus dem letzten Aufeinandertreffen in diesem Wettbewerb. 2012/13 gab es einen 5:1-Erfolg der Schwarz-Gelben. © dpa

Nur in einer Saison trafen sich 96 und die Dortmunder in der Zweitklassigkeit. 1974/75 gab es zwei Duelle in der 2. Bundesliga Nord. In Hannover trennte man sich torlos, das Heimspiel entschieden die Borussen mit 3:1 für sich. © imago

In der Spielzeit 1985/86, die für 96 mit dem Abstieg in die Zweitklassigkeit enden sollte, erzielte mit Marcel Răducanu ein Mann den 4:1-Endstand für die Gäste aus dem Ruhrgebiet, der einige Jahre zuvor um ein Haar selbst bei den Roten gelandet wäre. 1981 unterschrieb Răducanu nach seiner Flucht aus Rumänien sogar bei den Roten - aber auch beim BVB. Er wollte lieber für die Schwarz-Gelben spielen, was ein Gericht auch erlaubte. 96 bekam immerhin eine Ablösesumme für den Kicker, der für seine frechen Elfer per Standbein oder aus dem Stand bekannt in der Bundesliga wurde. © imago

Kurios entstand am 9. April 1988 beim 3:3-Unentschieden im Westfalenstadion das Dortmunder Tor zum 2:1. 96-Keeper Ralf Raps wollte den zuvor abgefangenen Ball schnell mit einem langen Abschlag nach vorne befördern, als BVB-Schlitzohr Frank Mill das Leder – während des Hochwerfens und noch bevor Raps es mit dem Fuß treffen konnte – wegköpfte und ins – da Raps bei der Aktion zu Boden gegangen war – mittlerweile leere Tor schob. Nach kurzem Zögern gewährte Schiedsrichter Manfred Amerell dem Tor die Anerkennung. Auch Mills Jubel setzte mit Verzögerung ein. Erst, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Referee wirklich zur Mitte zeigt, ließ er sich von seinen Kollegen für seinen Geniestreich feiern. © imago

Wie gut, dass Michael „Susi“ Zorc als BVB-Sportdirektor nur noch auf der Bank Platz nimmt. Denn er traf als Aktiver gegen die Roten äußerst gerne. In den vier Partien der Jahre 1985/86 sowie 1987/88 traf er immer und erzielte dabei fünf Tore. © imago

In der Saison 2003/04 erzielte Denis Wolf (rechts) in Dortmund sein einziges Bundesliga-Tor. Für den heutigen Co-Trainer des HSC Hannover wird dieser Moment vermutlich eine größere Bedeutung gehabt haben als für Hannover 96. Denn Wolf erzielte den Treffer zum 2:6-Endstand aus roter Sicht. © imago

Und noch eine Premiere: Sein erstes von insgesamt 19 Toren in der höchsten deutschen Spielkasse erzielte Per Mertesacker am 29. August 2004 in der 90. Minute zum 1:1-Endstand bei Borussia Dortmund. © dpa

Am 24. Februar 2007 rieben sich die Zuschauer in der AWD-Arena verwundert die Augen. Denn was da zwischen der 56. und der 78. Minute passierte, war beinahe surreal. Mit vier Treffern von Szabolcs Huszti per Elfmeter, Jiří Štajner sowie Arnold Bruggink (2) machten die Roten binnen 23 Minuten aus einem 0:0 ein 4:0. Dass die Dortmunder in der Schlussphase noch zum 2:4 trafen, trübte die Freude nur ein klein wenig. © dpa

Ein 4:4 gibt es nicht alle Tage, zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund in der Saison 2008/09 allerdings schon. Die Gäste führten bereits mit 2:0 und 4:2, doch 96 kam beide Male wieder zurück. Jiří Štajner, Arnold Bruggink, Mike Hanke und Mikael Forssell per Elfmeter hießen die Torschützen. Je zweimal trafen Alexander Frei und Florian Kringe für die Westfalen. © dpa

Kurz vor Schluss lagen die Roten in der Saison 2011/12 daheim mit 0:1 gegen die Borussen zurück, ehe Karim Haggui per Kopf und Didier Ya Konan mit einem fulminanten Flachschuss die Partie drehten und sämtliche Zuschauer auf den Tribünen – sofern sie es mit den Roten hielten – zum Ausrasten brachten (auch der Autor dieser Zeilen hat gerade bei der Erinnerung daran Tränen in den Augen). Ya Konan wusste nach seinem Siegtreffer in der 89. Minute selbst nicht so recht, wohin mit seinem Jubel. Seine mehrfach abgebrochenen Versuche, sein Trikot auszuziehen, sahen extrem ulkig aus. © dpa

Auch seinen Premierentreffer für Hannover 96 hatte Ya Konan in der Spielzeit 2009/10 gegen Borussia Dortmund erzielt (den 1:1-Endstand im Heimspiel). Artur Sobiech – erst kurz zuvor eingewechselt – sah direkt nach dem Siegtreffer für eine übermotivierte Grätsche auf Höhe der Mittellinie in seinem ersten Bundesliga-Spiel glatt Rot. © imago