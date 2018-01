Letzte Infos: Das müsst Ihr vor Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg wissen

„Wolfsburg, das ist doch gar keine richtige Stadt“, sagte 96-Mittelfeldspieler Sergio Pinto in der Woche vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Pressekonferenz. Der großen Empörung vonseiten des VfL folgte am 5. Februar 2011 Pintos sportliche Antwort. Bereits nach fünf Minuten entschied er das Derby mit einem direkten Freistoßknaller – dem goldenen Tor.

