Letzte Infos vor dem Spiel: Das müsst Ihr zu RB Leipzig gegen Hannover 96 wissen

Die Ausgangslage:

Aufsteiger und Außenseiter: Diesen Kurs reitet der 96-Trainer seit Anfang der Saison – und er fährt gut damit. Tatsächlich sitzt 96 nach einem Traumstart und einem Zwischentief wieder fest im Sattel. „Aus der Rolle versprechen wir uns viel“, sagt Trainer André Breitenreiter. Hannover ist Vierter, Leipzig Dritter, ein Spitzenspiel. 96 hat heute die historische Chance, die meisten Punkte aller Zeiten zu sammeln. Bei einem Sieg stünden 21 Punkte auf dem Konto: So viel hatte 96 in der Clubgeschichte noch nie am elften Spieltag. 1965 waren es mal umgerechnete 19 nach elf Spieltagen, in der Sensationssaison 2011 im­merhin 18. Gewinnen die Bayern heute Abend in Dortmund, wäre Breitenreiter mit seiner Mannschaft dann Zweiter. 96, nicht Leipzig, ist in der aktuellen Form so stark wie ein Stier.