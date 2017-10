Letzte Infos vor dem Spiel: Das müsst Ihr zu FC Augsburg gegen Hannover 96 wissen

Hannover 96 reist zum FC Augsburg. Wir haben die beiden Teams miteinander verglichen. © Montage

Marwin Hitz vs. Philipp Tschauner: Große qualitative Unterschiede sind zwischen den beiden Schlussmännern nicht zu erkennen. Beide sind die feste Nummer Eins im Tor und standen bei allen Partien der aktuellen Saison über 90 Minuten zwischen den Pfosten. Auch die Statistik ist ausgeglichen: Beide Torhüter konnten knapp 80 Prozent der Torschüsse abwehren. Während Tschauner nur sechs mal hinter sich greifen musste, konnte sein Gegenüber in der aktuellen Spielzeit bereits einen Elfmeter parieren. © SportBites

Daniel Opare vs. Matthias Ostrzolek: Der 96-Außenverteidiger, der eine Augsburg-Vergangenheit hat, absolvierte jede Partie bei den Roten. Auch Opare hat sich zuletzt nach anfänglichen Schwierigkeiten in das Team der Augsburger gespielt. Ostrzolek konnte beim Saisonauftakt in Mainz allerdings schon einen Assist sammeln, als er Martin Harnik vor dem 1:0-Führungstreffer bediente. © SportBites

Jeffrey Gouweleeuw vs. Salif Sané: Beide Verteidiger zählen zu den absoluten Schlüsselspielern in der jeweiligen Defensivreihe. Gouweleeuw machte alle Spiele für sein Team, Sané fehlte beim Saisonauftakt gesperrt, hat seitdem aber kein Spiel mehr verpasst. Während beide ohne viele gelbe Karten auskommen, gewinnt Hannovers Senegalese mehr Zweikämpfe und auch seine Zuspiele fanden häufiger einen Adressaten. Dass der 96-Innenverteidiger durchaus auch torgefährlich ist, zeigte Sané in der Partie gegen Frankfurt. Per Kopf erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. © SportBites

Kevin Danso vs. Waldemar Anton: Danso stand erst einmal gegen Hoffenheim in der Augsburger Startelf - allerdings in einer Fünfer-Kette neben Martin Hinteregger, der gegen 96 aufgrund einer Verletzung fehlen wird. Fraglich ist, ob der junge Österreicher bereits zu 100 Prozent in die Augsburger Mannschaft integriert ist. Anton hingegen ist der Dauerbrenner bei den Roten. Das 96-Talent läuft viel, ist flexibel in der Defensive einsetzbar und momentan aus dem Team von André Breitenreiter nicht wegzudenken. © SportBites

Philipp Max vs. Julian Korb: Dass Julian Korb ein Gewinn für Hannover 96 ist, darüber sind sich wohl alle 96-Fans einig. Der Neuzugang aus Gladbach überzeugte Breitenreiter in der Vorbereitung und stand bei allen Spielen der aktuellen Saison auf dem Platz. Auch Philipp Max ist fester Bestandteil der Augsburger Startelf. Der 24-Jährige spielt eine starke Saison auf der rechten defensiven Außenbahn. Max lieferte bereits vier Assists und traf ein mal selbst. Eine eindrucksvolle Bilanz für einen Außenverteidiger. © SportBites

Daniel Baier vs. Marvin Bakalorz: Baier ist absoluter Führungsspieler der Augsburger. Seit 2010 spielt der mittlerweile 33-Jährige beim FCA. Er ist der Motor im Mittelfeld und absolute Identifikationsfigur. Eine direkte Torbeteiligung gelang dem Kapitän in dieser Spielzeit allerdings noch nicht. Ähnlich wie Baier ist auch Marvin Bakalorz auf Seiten von 96 ein Spieler, der über den Kampf kommt. Vor allem als Abräumer spielt der 28-Jährige eine wichtige Rolle bei den Roten, gelegentlich mischt „Baka“ allerdings auch in der Offensive mit - wie beim 2:0-Sieg über Schalke, als er den Treffer von Jonathas vorbereitete. © SportBites

Ja-Cheol Koo vs. Pirmin Schwegler: Auch Neuzugang Schwegler genießt bei 96 große Wertschätzung von Trainer und Fans. Der Schweizer bringt Ruhe und Struktur in das Spiel der Roten. Gerade bei ruhenden Bällen ist Schwegler eine Bereicherung für 96. Zwei Tore bereitete der Neuzugang bereits vor. Auf Seiten der Augsburger könnte mit Koo ein etwas offensiverer Sechser in der Startelf stehen. Ein kreativer Spieler, der aber auch gut gegen den Ball arbeiten kann. Beide Spieler verfügen über große Bundesliga-Erfahrung. Schwegler läuft wesentlich mehr und kann eine etwas bessere Zweikampfquote aufweisen. Dafür hat der Schweizer allerdings auch schon öfter den gelben Karton als der Südkoreaner gesehen. © SportBites

Caiuby vs. Felix Klaus: Felix Klaus war zwar bei allen acht Spielen dabei, ein Tor gelang ihm dabei allerdings nicht. Der 25-Jährige Außenbahnspieler konnte ein mal als Vorbereiter glänzen. Trotzdem ist Klaus wichtig für das schnelle Umschaltspiel bei 96. Ihm steht mit Caiuby ein technisch versierter Brasilianer gegenüber, der dem Augsburger Spiel den besonderen Schliff verleiht. Zwei Mal hat er bereits für den FCA getroffen. Auffällig beim direkten Vergleich: Die zurückgelegte Laufdistanz beider Spieler. In acht Partien ist Caiuby circa 20 Kilometer mehr als Klaus gelaufen, weil er auch viel mehr Minuten abspulen durfte. © SportBites

Marcel Heller vs. Ihlas Bebou: In diesem Vergleich ist richtig Tempo im Spiel. Bebou ist der schnellste Spieler der Bundesliga. Das stellt die 96-Rakete mit seinen Antritten auf der Außenbahn immer wieder unter Beweis. Der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf bringt extrem viel Explosivität und Schnelligkeit in das Offensivspiel der Niedersachsen. Einmal hat Bebou bereits für 96 getroffen. Auch Augsburgs Marcel Heller gilt als einer der schnellsten Spieler der Liga. Ähnlich wie Bebou kommt er mit sehr viel Tempo über die Außenbahn. Heller ist schwer zu verteidigen und konnte in der aktuellen Spielzeit drei Treffer für die Augsburger direkt vorbereiten.

Michael Gregoritsch vs. Martin Harnik: Martin Harnik ist die 96-Lebensversicherung in der Offensive. Bereits fünf mal hat der Österreicher für die Roten getroffen. Ob mit dem Kopf, mit dem Fuß oder per Hacke - Harnik ist immer für ein Tor gut. Trifft er nicht, wird es eng für 96. Auch Michael Gregoritsch war bereits zwei mal für die Augsburger erfolgreich. Einen weiteren Treffer bereitete er vor. Der schlacksige Angreifer arbeitet wie auch Harnik viel mit nach hinten und konnte knapp 60 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen. © SportBites