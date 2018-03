Letzte Infos vor dem Spiel Hannover 96 gegen den FC Augsburg

Kreso Kovacec kam 1995 von Concordia Hamburg zu den Roten und stieg mit ihnen direkt in die Regionalliga ab. In der Winterpause seiner dritten Saison in Hannover zog es den torgefährlichen Stürmer allerdings ausgerechnet zum ärgsten Widersacher um den Zweitliga-Aufstieg. Und Kovacec ging tatsächlich zu Tennis Borussia Berlin. Im Sommer 1998 standen sich Kovacec und sein Ex-Verein dann auch erwartungsgemäß in den Relegationsspielen um den Aufstieg gegenüber. Kovacec traf nicht und 96 stieg auf. © imago/Rust