Letzte Infos: Das müsst ihr vor Hannover 96 gegen den Hamburger SV wissen

​Die Ausgangslage Hannover 96 startete mit dem Sieg über Mainz 05 und dem Remis beim FC Schalke gut in die Rückrunde. Die unglückliche, weil durch einen individuellen Torwartfehler bedingte, Niederlage gegen den VfL Wolfsburg ist abgehakt. Mit 27 Punkten stehen die „Roten“ aktuell – aufgrund des Punktgewinns von Hertha BSC Berlin am Samstag gegen 1899 Hoffenheim – auf dem elften Tabellenplatz, können sich aber im besten Fall mit einem Sieg über den Hamburger SV bis auf Rang acht vorschieben. Der Hamburger SV hingegen steht bereits am 21. Spieltag schon wieder unter enormem Druck: 16 Punkte bedeuten Platz 17 und vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, den derzeit Mainz 05 belegt. Nach der Niederlage des HSV gegen den, bereits von vielen Experten abgeschriebenen, 1. FC Köln musste Markus Gisdol seinen Hut nehmen. Mit Bernd Hollerbach übernahm ein Trainer das Ruder der Hanseaten, der bereits als Spieler die Schuhe für die Rothosen schnürte. Und siehe da: Im ersten Spiel unter Hollerbach konnte der HSV gleich einen Punkt abstauben – und das beim Vizemeister RB Leipzig.

Die Statistik Seit 1949 sind der Hannoversche und Hamburger Sportverein 69-mal in Bundesliga, DFB-Pokal und Oberliga Nord aufeinandergetroffen. Davon gewannen die „Roten“ 21 Duelle, verloren 32 und 16 Spiele endeten mit einem Remis. Gegen keinen anderen Gegner feierte Hannover 96 mehr Siege. Besonders die Hamburger Heimbilanz ist für diese dann doch negative Statistik verantwortlich: Daheim siegte der HSV in 20 von 33 Spielen. Insgesamt holte der Bundesliga-Dino in dieser Saison vier Siege in der Bundesliga, drei davon im eigenen Volksparkstadion. Hannover 96 tut sich auf des Gegners Platz hingegen schwerer: zwei Siegen und drei Remis stehen fünf Niederlagen gegenüber.

​Die Personalsituation bei Hannover 96 Nach abgebrummter Gelbsperre wird Julian Korb sehr wahrscheinlich wieder in der Startformation stehen und die rechte Abwehrseite beackern. Auch der unter der Woche an einem grippalen Infekt erkrankte Niclas Füllkrug konnte am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren, weshalb André Breitenreiter – bis auf die Langzeitverletzten und Noah Sarenren Bazee – alle Spieler zur Verfügung stehen.

​Die Personalsituation beim Hamburger SV Auch „Breites“ ehemaliger Teamkollege Bernd Hollerbach kann wohl aus dem Vollen schöpfen, sollten Gideon Jung (Hexenschuss) und Youngster Jann-Fiete Arp (Erkältung) noch rechtzeitig fit geworden sein. Bei den beiden galt es laut Hollerbach noch „abzuwarten".

​Der Schiedsrichter Die Leitung des Nordduells wird Schiedsrichter Sascha Stegemann übernehmen. Der 33-Jährige wird sein 51. Bundesliga-Spiel pfeifen. Hannover 96 weist unter Stegemanns Leitung eine positive Bilanz auf: In neun Partien gewann 96 fünfmal, verlor zweimal und spielte ebenfalls zweimal remis. Die letzten beiden Spiele unter der Regie des Niederkasselers (gegen den FC Augsburg und Eintracht Braunschweig) konnte Hannover gewinnen. Und noch ein gutes Omen für 96: Stegemann pfiff bereits im November 2015 ein Nordduell im Volksparkstadion. Sieger damals: Hannover 96 (2:1).

​Die Fakten zum Spiel ​ Anpfiff: Sonntag, 18 Uhr, Volksparkstadion. Zuschauer: Am Donnerstag waren „erst“ 44.000 Karten verkauft. 57.000 Zuschauer fasst das Volksparkstadion. 2222 Fans aus Hannover werden die Reise nach Hamburg antreten.

Fernsehen: Ausschnitte der Partie sind am Sonntag im NDR (21.45/22.50 Uhr) zu sehen.

Liveticker: Hier seid ihr LIVE dabei!

