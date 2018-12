Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FSV Mainz 05

Der FSV Mainz 05 will seine Position im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga festigen. Das würde mit dem vierten Sieg im fünften Pflichtspiel zweifellos gelingen. Hannover 96 braucht nach dem schwachen Saisonstart mit nur neun Punkten aus 13 Spielen dringend Erfolgserlebnisse.

Die Bilanz ist ausgeglichen: 41 Mal trafen sich Hannover 96 und Mainz 05, 15 Mal gewann Hannover, 15 Mal Mainz und elfmal ging die Partie unentschieden aus. Schönste Statistik aus 96-Sicht: Mainz-Trainer Sandro Schwarz hat noch nie gegen Hannover gepunktet. In der Vorsaison verlor sein Team erst 0:1, dann 2:3.

Zu denen, die jetzt die Kollegen zuallererst mitreißen und mitziehen sollen, gehört Pirmin Schwegler . „Unseren Chef im Mittelfeld“ nennt Breitenreiter ihn. Nach vier Spielen, in denen Schwegler wegen einer Fußverletzung fehlte, hat er beim 0:2 gegen Hertha für ein halbe Stunde mitgemischt. In Mainz sollte es erstmals wieder für die Startelf reichen. ©

Das sagt 96-Trainer André Breitenreiter

„Ich bin dafür verantwortlich, wie wir spielen, wie erfolgreich wir sind, wie sich einzelne Spieler entwickeln. Das ist bisher im Einzelnen gelungen, aber nicht in der Gesamtheit“, kritisierte der 96-Coach vor dem Spiel. „Es geht darum, dass wir erfolgreicher spielen und dass wir bis Weihnachten so viele Punkte holen, dass wir mit einem guten Gefühl in die Pause gehen können.“