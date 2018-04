Die letzten Infos vor dem Spiel von Hannover 96 gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Der 32. Spieltag steht an. Hannover 96 kann mit einem Sieg in Sinsheim den Klassenerhalt perfekt machen. Die Fakten vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Anzeige

Die Ausgangslage Hoffenheim ist als Tabellenfünfter mitten im Rennen um die internationalen Plätze. Die Champions League ist bei zwei Punkten Rückstand auf Leverkusen noch in

Reichweite, die erneute Europa-League-Teilnahme fast schon gesichert. Die 96er haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und können den Klassenerhalt drei Spieltage vor Saisonende perfekt machen. Verlieren entweder der VfL Wolfsburg, Mainz 05 oder der SC Freiburg und holt Hannover mindestens einen Punkt in Sinsheim, dann ist der Abstieg nicht mehr möglich.

Die Bilanz Freitag ist Glückstag: Seit fünf Bundesligaspielen an Freitagabenden verlor 96 nicht mehr. Der Gast aus Hannover ist so etwas wie der Nagelsmann-Schreck. Zweimal traf er mit Hoffenheim auf 96, beide Spiele verlor Nagelsmann ohne eigenen Torerfolg. Im bisher letzten Duell trafen Harnik und Füllkrug beim 2:0-Heimerfolg. Die TSG ist seit acht Liga-Spielen ungeschlagen - länger als alle anderen Bundesligisten. Hannover ist seit zehn Auswärtspartien sieglos. Den letzten Dreier auf fremden Platz feierten die 96er am 9. Spieltag beim 2:1 in Augsburg. In Hoffenheim konnte der Aufsteiger in acht Duellen noch nie gewinnen.

Das waren die besten Duelle von Hannover 96 gegen die TSG 1899 Hoffenheim: 2008/09, Hinspiel: Sie haben sie förmlich auseinandergenommen in diesem ersten Aufeinandertreffen überhaupt. Zwar hatten Christian Schulz und Jiří Štajner die 1:0-Gästeführung durch Vedad Ibišević zunächst in einen eigenen Vorsprung drehen können, doch dann zeigte der Aufsteiger aus Hoffenheim beeindruckend, zu was er insbesondere in der Offensive imstande war..... ....Binnen 15 Minuten flogen Florian Fromlowitz, der für den verletzten Robert Enke im 96-Kasten stand, die Bälle nur so um die Ohren. Viermal musste er etwas Rundes in dieser Zeit aus dem Netz fischen; nicht immer hinterließ er bei den vorherigen Abwehrversuchen eine besonders gute Figur. Chinedu Obasi, Sejad Salihović, Demba Ba und erneut Ibišević besorgten den 2:5-Endstand. Es war für die Roten eine bittere Premiere gegen die Kraichgauer, zumal Arnold Bruggink auch noch des Feldes verwiesen wurde. © imago/Rust 2008/09, Rückspiel: Als Mario Eggimann (links), der aufgrund einer Kopfverletzung mit Turban spielte, eine gute Viertelstunde vor dem Ende zum 2:1 für Hannover 96 einköpfte, schien es klappen zu können mit dem ersten Sieg gegen die TSG. Doch Wellington sorgte in der Schlussphase noch für den Ausgleich: Endstand 2:2. © imago/Rene Schulz 2009/10: Heimpremiere für den neuen Trainer. Gleich zweimal bestritt Hannover 96 diese gegen 1899 Hoffenheim. In der Spielzeit 2009/10 war es der 4. Spieltag. Andreas Bergmann, der Dieter Hecking ersetzte, hatte sein erstes Spiel als 96-Coach bereits eine Woche zuvor in Nürnberg mit einem 2:0-Sieg erfolgreich hinter sich gebracht. Der Auftakt vor heimischen Publikum misslang ihm bei der 0:1-Niederlage jedoch ebenso wie knapp sechs Jahre später Michael Frontzeck. 2014/15: Mit Michael Frontzecks Verpflichtung sollte der Klassenerhalt noch gelingen, es war sein erstes Spiel als Hannovers Trainer, und auch er startete mit einer Niederlage. Schon mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung (2., stark abseitsverdächtig), gewannen am Ende mit 2:1. © Florian Petrow 2013/14: Dieses Heimspiel war geprägt von Diskussionen, Schimpftiraden und zumindest diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Hannover 96 unterlag der TSG daheim mit 1:4. Mame Diouf sah in der 12. Minute die früheste Ampelkarte der Bundesliga-Geschichte, Marcelo sah in Hälfte zwei glatt Rot. Immer wieder geriet der Unparteiische Tobias Stieler ins Visier des roten Unmuts, obwohl sich die meisten seiner Entscheidungen im Nachhinein als vertretbar entpuppten. Das Spiel wurde auch später von Trainer Mirko Slomka noch häufig als Paradebeispiel dafür angeführt, wie man sich durch Diskussionen und Lamentieren selbst aus dem Rhythmus bringen und vom Wesentlichen – dem Spiel – ablenken kann. © zur Nieden 2011/12: Jan Schlaudraffs Schlitzohrigkeit war der Türöffner zum 96-Auftaktsieg in die neue Saison. Als Schlaudraff seinen Freistoß von der Strafraumgrenze ins Tor zirkelte, war eigentlich noch niemand darauf so recht eingestellt. Und so überraschte der Mann mit der Nummer 13 seine Mitspieler, die Gegenspieler, inklusive Keeper Tom Starke, Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer und die 40315 Zuschauer gleichermaßen. Egal; das Tor zählte und 96 siegte. Nach 30 Minuten war nach weiteren Treffern von Sejad Salihović (18.) und Mohammed Abdellaoue (30.) der 2:1-Endstand bereits erreicht. Die Tore zwei und drei fielen übrigens jeweils vom Elfmeterpunkt und waren deshalb auch für den Begriffsstutzigsten im Stadion keine große Überraschung. 2015/16: Für mehr als ein Jahr war es das letzte Bundesliga-Heimspiel von Hannover 96. Diesem 33. Spieltag und dem 1:0-Erfolg durch ein Tor von Hiroshi Kiyotake folgte eine Auswärtspartie in München und der Gang in die Zweitklassigkeit, der zum Glück nach einem Jahr wieder korrigiert wurde. © Nigel Treblin Gut, dass der jetzt in Hamburg auf der Bank sitzt: Von den insgesamt 32 Toren, die den Hoffenheimern bislang gegen Hannover 96 gelangen, erzielte Sejad Salihović alleine fünf, traf in fünf verschiedenen Partien zwischen 2008 und 2013 jeweils einmal; vier dieser fünf Spiele gewannen die Kraichgauer. Und das muss ja jetzt nicht wieder sein… © dpa

Das Personal 96 tritt am Freitagabend ohne die Stammspieler Felix Klaus (Leistenprobleme) und Waldemar Anton (Sehnenanriss) an. Ebenfalls nicht dabei sind Charlie Benschop (Knie), Jonathas (nach Muskelfaserriss) und Felipe (Faserriss). Innenverteidiger Florian Hübner hatte am Dienstag zwar mittrainiert, setzte am Mittwoch aber mit Sprunggelenksproblemen wieder aus. Auch er wird in Hoffenheim nicht spielen können. Der ebenfalls angeschlagene Josip Elez (Sprunggelenkprobleme) gehört wieder zum Kader, die letzten Trainingseinheiten hielt er durch. Auch Linton Maina reist mit nach Hoffenheim, dafür muss Noah Sarenren Bazee in Hannover bleiben. Bei Hoffenheim fehlt Mittelfeldspieler Florian Grillitsch gelbgesperrt. Dennis Geiger fällt mit einer Sehnenverletzung im Oberschenkel aus.

Seitenwechsel: Diese Spieler standen für Hannover 96 und die TSG 1899 Hoffenheim auf dem Platz. Daniel Haas: Zur Saison 2002/03 wechselte der Torhüter von Eintracht Frankfurt zu Hannover 96. Nach drei Jahren im Trikot der "Roten" wurde der Rechtsfuß zunächst für zwei Spielzeiten nach Hoffenheim ausgeliehen und 2007 fest von der TSG verpflichtet. Nach einem Zwischenstopp bei Union Berlin steht der ehemalige Nationalspieler seit Oktober 2016 beim Erzgebirge Aue im Kasten. Joselu: Begann seine Karriere in Spanien bei Celta Vigo und wechselte 2012 nach Hoffenheim. Ein Jahr später wurde der Stürmer von Einracht Frankfurt ausgeliehen bis ihn Hannover 96 im Sommer 2014 für eine Spielzeit fest verpflichtet hat. Seit 2017 steht der gebürtige Stuttgarter beim englischen Erstligisten Newcastle United unter Vertrag. © zur Nieden Kenan Karaman: Stammt aus der Hoffenheimer Jugend und absolvierte fünf Spiele für die TSG-Profis. 2014 wechselte der Linksaußen zu Hannover 96. Im November 2017 debütierte Karaman für die türkische A-Nationalmannschaft. © imago Pirmin Schwegler: Wechselte im Sommer 2014 nach Stationen beim FC Luzern, den BSC Young Boys aus Bern und Bayer Leverkusen von Eintracht Frankfurt nach Hoffenheim. Nach drei Jahren und 59 Einsätzen für die TSG wurde der gebürtige Schweizer zur Saison 2017/18 von Hannover 96 verpflichtet. © Imago Ádám Szalai: Wurde im Januar 2016 von der TSG 1899 Hoffenheim nach Hannover ausgeliehen. Bereits in der folgenden Sommerpause ging es nach einem halben Jahr bei den "Roten" wieder zurück nach Hoffenheim. Dort hat der Stürmer noch einen Vertrag bis Juni 2019. © imago/avanti Stefan Thesker: Stand von 2005 bis 2012 beim FC Twente Enschede unter Vertrag, kam jedoch nur für Jugendmannschaften und das Reserveteam zum Einsatz. Nach zwei Jahren in Hoffenheim wechselte der ehemalige U21-Nationalspieler im Sommer 2014 zu Hannover 96 - wurde aber nach nur einem halben Jahr weiter an die SpVgg Greuther Fürth verkauft. Im Juli 2016 kehrte Thesker wieder in die Niederlande zum FC Twente Enschede zurück. © imago/Eisenhuth

Die Fakten Anpfiff: Am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Wirsol Rhein-Nackar-Arena. Fernsehen: Eurosport hat die Rechte am Freitagabend-Spiel und überträgt live. Ausschnitte der Partie sind am Sonnabend in der ARD "Sportschau" (18.30 Uhr) und im "Aktuellen Sportstudio" (23 Uhr) zu sehen. Liveticker: Ab 20.30 Uhr bei uns auf dem Sportbuzzer!

KOMMENTIEREN