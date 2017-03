Letzter 96-Check vor dem Anpfiff: 6 Fakten zum Spiel beim FC St. Pauli

Ausgangslage

Es ist das Spitzenspiel der Rückrunde. In der 2017er-Tabelle ist St. Pauli Dritter, 96 Vierter (beide 13 Punkte). Gerade im spielerischen Bereich konnten die "Roten" aber selten überzeugen. Gut für die zuletzt oft ideenlose 96-Offensive: St. Pauli's Innenverteidiger-Duo Ziereis und Gonther ist nicht eingespielt. Bei den Gastgebern steht mit Ewald Lienen ein ehemaliger 96-Trainer an der Seitenlinie.

Personalsituation

Die verletzten Stefan Strandberg, Charlison Benschop, Felipe, Timo Hübers, Mike-Steven Bähre, Felix Klaus und Kenan Karaman fallen aus.

Der Gegner

Die Hanseaten müssen auf ihren gesperrten Kapitän Lasse Sobiech verzichten. Außerdem fehlt Johannes Flum (Adduktorenzerrung).

Statistik

96 hat am Millerntor seit 23 Jahren nicht verloren (drei Siege, zwei Unentschieden). Heimbilanz in der 2. Liga: 3/4/6

Schiedsrichter

Felix Zwayer, 35-jähriger Immobilienkaufmann aus Berlin. Pfiff in dieser Saison drei Champions-League-Matches und insgesamt 66 Zweitliga-Partien.

Fans

Etwa 3000 Fans werden die „Roten“ am heutigen Sonnabend begleiten. Die Bundespolizei hat Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, durch die ein möglichst „friedlicher und reibungsloser Ablauf“ gewährleistet sein soll. Am Sonnabend ist es von 7 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr verboten, Glasflaschen, Dosen, Pyrotechnik, Vermummungsgegenstände und Schutzbewaffnung mitzunehmen. Gleichzeitig gilt zwischen Hannover und Hamburg im Regionalexpress sowie in den Bahnen von Metronom und Erixx Alkoholverbot.

Betroffen sind auch die S-Bahn-Linien 1, 2, 3, 11, 21 und 31 in Richtung Millerntor und zurück. „Die Erfahrung bei brisanten Fußballspielen hat gezeigt, dass insbesondere Glasbehälter von gewaltbereiten und zum Teil alkoholisierten Fußballfans immer wieder als Wurfgeschosse eingesetzt werden“, sagt Bundespolizeisprecher Uwe Bonig. Das Verbot werde während des Spieltags konsequent überwacht, bei Verstoß drohen 250 Euro Strafe.