Letzter Check vor dem Anstoß: 8 Fakten zu RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg

Personalsituation

Bei Wolfsburg fehlt Torhüter Diego Benaglio mit Hüftproblemen. Josuha Guilavogui, Paul Seguin, Luiz Gustavo und Ricardo Rodriguez haben nur teilweise trainiert, sollen aber am Sonnabend wie auch der zuletzt erkrankte Christian Träsch mit im Kader stehen.

RB Leipzig muss den gelbgesperrten Stefan Ilsanker ersetzen. Voraussichtlich wird Rani Khedira für ihn spielen. Denkbar ist laut Trainer Ralph Hasenhüttl auch ein Einsatz von Dominik Kaiser. Er würde dann hinter den Spitzen wirbeln und Naby Kaita zurück ins defensive Mittelfeld wechseln. Sonst sind bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler fit. Bei Lukas Klostermann mussten nach seinem Kreuzbandriss noch kleinere Verwachsungen entfernt werden. In zwei Wochen soll er ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der Gegner

Neuer Wind durch einen neuen Trainer: Andries Jonker hat die Niedersachsen übernommen. Er spricht viel mit seinen neuen Spielern und will ihnen so Selbstbewusstsein einhauchen. Auffällig beim ersten Spiel unter seiner Regie: Die Taktik ist sehr auf Mario Gomez ausgerichtet. Der Stürmer traf auch prompt. J onker und Gomez kennen sich bereits vom FC Bayern und schätzen sich aus dieser Zeit. Der Niederländer war von 2009 bis 2011 der Assistent von Louis van Gaal und später auch Interimstrainer.

Statistik

Das Hinspiel gewann RB Leipzig in der Bundesliga durch ein Tor von Emil Forsberg mit 1:0. Es war nicht die erste Begegnung beider Teams. Die Roten Bullen betraten am 29. Juli 2011, damals noch als Viertligist, die große deutsche Fußballbühne. Durch drei Treffer von Daniel Frahn warfen sie den VfL damals in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. Im März 2015 kam es im Achtelfinale zu einer Neuauflage der Begegnung. Dieses Mal gewann Wolfsburg mit 2:0.