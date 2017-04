Letzter Doppelauftritt von Coltorti und Bellot bei RB Leipzig – „Back to the roots“

Leipzig. Der Schweizer Hüne beendete seine Bundesligapremiere mit einer weißen Weste. Doch Fabio Coltorti schätzte seinen spontanen Startelfeinsatz beim 4:0 gegen Darmstadt kritisch ein: „Manchmal muss man das Glück haben, dass man nicht alles richtig macht, aber trotzdem kein Tor kriegt.“ Auch Trainer Ralph Hasenhüttl sah Unsicherheiten beim 36-jährigen Routinier: „Zwei, drei Bälle, die er nicht gefangen hat, und die ihm aus den Händen geglitscht sind, da hätte schon etwas passieren können. Aber er hat sich in dem Moment, wo der Gegner im Eins gegen Eins vor ihm auftaucht, so breit gemacht, dass der am Tor vorbei schießt. Er hat kein Tor bekommen, also hat er seinen Job gut gemacht.“

Erst am Samstagvormittag war klar geworden, dass mit Peter Gulacsi (Virus) und Marius Müller (Ellbogenzerrung) gleich zwei Keeper ausfallen und somit auch der letzte Mann der ersten Stunde, Benjamin Bellot, überraschend auf der Bank Platz nimmt. Drei Jahre und zwei Aufstiege waren sie das unangefochtene Duo im Kasten der Leipziger. Nun durften sie noch einmal zusammen in der Bundesliga ran. „Es war kurios. Wir mussten schon in der Kabine schmunzeln, als die zwei Trikots da hingen, so back to the roots. Es hat mich auch für ihn gefreut, dass er dabei sein konnte“, sagte Coltorti. Bereits am Mittwoch in Mainz wird wohl Gulacsi wieder zwischen den Pfosten stehen. Nach LVZ-Informationen kehrt der ungarische Nationalkeeper am Montag ins Training zurück.