Letzter Faktencheck vor dem Achtelfinale zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg

Personalsituation

Ebenfalls mit Personalproblemen geht Bruno Labbadia ins Spiel. Ignacio Camacho und Daniel Ginczek fehlen den Wölfen länger. Auch für Felix Klaus und Admir Mehmedi wird es gegen RB nicht für einem Einsatz reichen. Offen ist, ob Josuha Guilavogui sein Comeback feiern kann.

Gegner

Statistik

Sieben Mal sind die Roten Bullen und die Wölfe in Pflichtspielen schon aufeinandergetroffen. Die Bilanz ist ausgeglichen. Beide Teams konnte jeweils drei Partien für sich entscheiden. Einmal gab es ein Unentschieden. Das erste von zwei Duellen im DFB-Pokal wird wohl ewig in den RB-Chroniken stehen: 2011 schlug der damalige Regionalligist RB Leipzig den Bundesligisten aus Niedersachsen nach drei Toren von Kapitän Daniel Frahn mit 3:2 und zog in die zweite Runde ein.

Vorzeichen

Die Fans in der Red Bull Arena erwartet ein spannendes Spiel. Beide Teams gehen nach einer Schwächephase in der Hinrunde aktuell mit Selbstvertrauen in die Partie. In der Bundesliga-Tabelle trennen die Kontrahenten sechs Punkte. Während der Heimvorteil und die aktuelle Form nach zwei überzeugenden Auswärtssiegen für RB Leipzig spricht, hat der VfL Wolfsburg mit weniger Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Schiedsrichter

Christian Dingert hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als zuverlässiger und fairer Schiedsrichter gemacht. 115 Bundesliga-Spiele hat er schon auf dem Buckel, dazu kommen unter anderem Einsätze in der Europa League und in unteren Spielklassen.

Bisher pfiff er neun Partien von RB Leipzig, zuletzt das 1:1 gegen Werder Bremen in der Vorsaison. Die Gesamtbilanz ist positiv. Fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen auf dem Tableau.

Fans