Letzter Faktencheck vor dem Advents-Heimspiel von RB Leipzig gegen Mainz 05

Die Bilanz der Rasenballer in den vier Bundesligapartien gegen Mainz ist nicht berauschend, aber positiv: Vergangenes Jahr setzte es im Rheinland eine 0:3-Niederlage, zu Hause kam RB nicht über ein 2:2 hinaus. In der Premierensaison im Fußballoberhaus gewannen die Leipziger im eigenen Stadion 3:1 und auswärts mit 3:2. Am Sonntag treffen die beiden jüngsten Mannschaften der Bundesliga aufeinander: Die Mainzer sind im Schnitt 23,7, die Leipziger 24 Jahre alt.

In dieser Spielzeit ist das Rangnick-Team zu Hause eine echte Spitzenmannschaft: Kein Bundesliga heimspiel ging verloren, fünf von sieben wurden gewonnen. Trotz den drei Gegentreffern vor einer Woche in Freiburg stellt RB mit nur 13 Gegentoren immer noch die beste Defensive der Liga.

Der Gastgeber will am Sonntag gleich zwei Misserfolge der vergangenen Woche aufarbeiten: In der Bundesliga setzte es eine 0:3-Pleite in Freiburg, in der Europa League schied das Rangnick-Team mit dem peinlichen 1:1 gegen Außenseiter Trondheim im internationalen Wettbewerb aus. Nun geht es für RB darum, sich langfristig auf den Champions-League-Plätzen im Fußball-Oberhaus zu etablieren. Die Mainzer haben aus den vergangenen fünf Partien zehn Punkte geholt und sich damit einen komfortablen Platz im Mittelfeld gesichert.