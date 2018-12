Letzter Faktencheck vor dem Auswärtsspiel von RB Leipzig beim SC Freiburg

In fremden Stadien hat der Tabellendritte RB Leipzig in dieser Saison schon ein paar Punkte liegen lassen: Mit dem SC Freiburg wartet am Samstag ein unangenehmer und heimstarker Kontrahent. Die Fakten vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr.

Personalsituation

Gegner

Der SC Freiburg liegt mit 14 Punkten derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Die prägendste Persönlichkeit der Breisgauer ist Trainer Christian Streich. Mittlerweile bestreitet der sympathische 53-Jährige dort seine achte Saison und ist damit dienstältester Chefcoach im Fußball-Oberhaus. Streich und Ralf Rangnick trafen als Trainer in der Bundesliga allerdings noch nie aufeinander. Mit dem Verein aus dem Breisgau ist Streich seit Ewigkeiten verbunden: Als Fußballer schnürte er von 1987 bis 1988 im Mittelfeld seine Schuhe für Freiburg in der Zweiten Bundesliga und erzielte dabei zwei Tore. 1995 begann er als Coach beim SC, trainierte unter anderem die U19-Mannschaft, mit der er 225 Partien absolvierte.

Nicht nur bei den Fans ist Streich wegen seiner direkten und authentischen Art beliebt – auch seine Spieler sowie Kollegen schätzen ihn. 2017 wurde er vom Sportmagazin „Kicker“ zum Mann des Jahres im deutschen Fußball gewählt. Der 53-Jährige ist bekannt dafür, sich auch zu gesellschaftsrelevanten Themen außerhalb des Fußballs deutlich und kritisch zu positionieren.

Statistik

In den bisherigen vier Bundesligapartien gegen die Freiburger sind die Rasenballer dreimal als deutlicher Sieger vom Platz gegangen (zweimal 4:1, einmal 4:0). Beim letzten Duell im Breisgau siegte der Gastgeber mit 2:1.

RB Leipzig stellt gemessen an den Gegentoren (zehn) die beste Defensive der Bundesliga. In den vergangenen neun Partien im Fußball-Oberhaus wurde Keeper Peter Gulacsi nur zweimal bezwungen. Freiburg ist Timo Werners Lieblingsgegner: Der deutsche Nationalstürmer erzielte gegen keinen anderen Bundesligaverein so viele Tore, neun in acht Spielen. Gegen den SC ging er noch nie leer aus, traf allein im RB-Dress in vier Partien sechsmal.

Vorzeichen

Der SC Freiburg ist extrem heimstark, verlor nur eins seiner letzten sechs Duelle im kleinen aber stimmungsvollen Schwarzwaldstadion. Allerdings warten die Breisgauer nun schon seit vier Bundesligaspielen (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) auf einen Sieg.

Schiedsrichter

Tobias Welz aus Wiesbaden leitet das Spiel von RB Leipzig beim SC Freiburg. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. Die Rasenballer haben noch nie eine Partie unter seiner Regie gewonnen, in der Zweiten Bundesliga gingen sie dreimal als Verlierer vom Platz. Im Fußball-Oberhaus pfiff der 41-Jährige die 2:5-Pleite vergangene Saison gegen Hoffenheim und das 0:0 in dieser Spielzeit beim FC Augsburg.

