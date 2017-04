Letzter Faktencheck vor dem Duell RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen

Personalsituation

Die englische Woche raubt die Kräfte. Yussuf Poulsen war nach dem Spiel in Mainz völlig fertig und litt laut Trainer Ralph Hasenhüttl an einem „Ganzkörperkrampf“. Auch Naby Keita griff sich immer wieder an den Oberschenkel. Beide Profis sind bis Sonnabend aber ausgeruht und können wieder spielen. Die harte Gangart der Mainzer hat keine Spuren hinterlassen. Vor allem das mit Rot geahndete Foul an Rani Khedira hätte böse ausgehen können. Bis auf Lukas Klostermannn stehen somit alle RB-Spieler zur Verfügung.