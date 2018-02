Letzter Faktencheck vor dem Heimspiel von RB Leipzig gegen den FC Augsburg

Personalsituation

RB -Trainer Ralph Hasenhüttl muss weiterhin auf Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) sowie Emil Forsberg (Aufbautraining nach Bauchmuskelverletzung) verzichten. Gäste-Coach Manuel Baum fehlen drei Spieler: Marco Richter (Innenbandverletzung Sprunggelenk), Jeffrey Gouweleeuw (Innenbandanriss Knie) und Alfred Finnbogason (Wadenverletzung) fallen für die Partie in Leipzig aus.

Gegner

Für die RB -Fans gibt es ein Wiedersehen mit Rani Khedira, der von 2014 bis 2017 das Bullen-Trikot trug. Der Bruder des Weltmeisters Sami Khedira wechselte im Sommer die Seiten. In Augsburg hat sich der 24-Jährige zum Stammspieler entwickelt und bildet meist die Doppelsechs mit Kapitän Daniel Baier – der sich im Hinspiel mit seiner Masturbationsgeste bei RB-Coach Hasenhüttl „beliebt“ machte.

Statistik

Nach den bisherigen drei Duellen ist die Bilanz zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg ausgeglichen. Vergangene Saison gewann das Hasenhüttl-Team zu Hause mit 2:1 und trennte sich in der Ferne vom FCA mit 2:2. Das Hinspiel in dieser Saison ging 0:1 verloren.

Vorzeichen

RB Leipzig ist die erfolgreichste Bundesligamannschaft bei Freitagabendspielen: Vier Siege und ein Remis. Gruselig hingegen die Ausbeute der Augsburger: Der FCA ist am Freitagabend seit zwölf Bundesliga-Spielen sieglos. Der letzte Erfolg gelang vor vier Jahren. Zudem konnten die Schwaben auswärts bei Topteams in dieser Saison noch nichts holen, verloren in München, Schalke sowie Mönchengladbach.

Sowohl RBL (1:0 gegen Gladbach) als auch der FCA (3:0 gegen Frankfurt) haben am vergangenen Wochenende gegen direkte Konkurrenten ums internationale Geschäft gepunktet. Der Kampf um Europa steht auch diesmal im Fokus: Die Leipziger (3.) und die Augsburger (7.) trennen nur vier Punkte in der Tabelle.