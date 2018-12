Personalsituation

Ralf Rangnick muss weiterhin auf den langzeitverletzten Emil Forsberg (Leistenprobleme) verzichten. Zudem fällt Stefan Ilsanker nach seiner Roten Karte am Mittwoch in München für die Partie gegen Bremen als auch das erste Spiel im Januar gegen Dortmund gesperrt aus.

Gegner

Statistik

Die Rasenballer wollen am Samstag ihre starke Bilanz im eigenen Stadion untermauern. In dieser Bundesligasaison sind die Leipziger zu Hause noch ungeschlagen und holten in acht Partien 20 von 24 möglichen Punkten.

Vorzeichen

Die knappe 0:1-Niederlage beim Rekordmeister am Mittwoch war schmerzhaft, aber Rangnick sieht keinen Grund, lange zu hadern: „Mit dieser Leistung haben wir bestätigt, dass wir zu Recht dort stehen, wo wir stehen.“ Mit einem Sieg am 17. Spieltag gegen Werder würde RB Leipzig völlig unabhängig von den Ergebnissen der anderen Mannschaften in der Winterpause auf Champions-League-Platz vier bleiben.

Doch der Tabellenneunte aus Bremen will sich nach guten Leistungen in Dortmund (1:2) und gegen Hoffenheim (1:1) ebenfalls mit einem Dreier aus dem Jahr 2018 verabschieden. „Nach dieser Woche, in der wir sehr viel Lob vom Gegner, von den Trainern und Medien erhalten haben, müssen wir uns endlich belohnen“, erklärte Kohfeldt. Beide Teams waren am Mittwochabend in der englischen Bundesligawoche im Einsatz, haben mit knapp drei Tagen also dieselbe Regenerationszeit.