Letzter Faktencheck vor dem Kracher zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund

Personalsituation

Ralf Rangnick muss gegen Borussia Dortmund definitiv auf Neuzugang Amadou Haidara (Kreuzbandverletzung) sowie Offensivspieler Bruma verzichten. Der Portugiese wird nach einem Schlag oberhalb des rechten Knöchels im Test gegen Galatasaray Istanbul nicht rechtzeitig fit. Auch für den erst diese Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrten Emil Forsberg kommt ein Einsatz nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause wohl noch zu früh. Kevin Kampl kann dagegen nach seinem auskurierten Zehenbruch wieder eingreifen und bekam von Rangnick bereits am Donnerstag eine Einsatzgarantie. Mit dabei sind auch Konrad Laimer, der Anfang der Woche wegen einer Reizung im Knie noch individuell trainiert hatte, sowie Diego Demme, der seine Wadenprobleme überstanden hat.

BVB-Trainer Lucien Favre muss in der Innenverteidigung den langfristigen Ausfall von Manuel Akanji kompensieren. Ob Dan-Axel Zagadou nach seiner Fußprellung schon wieder eingreifen kann, entscheidet sich erst kurz vor Anpfiff. Im Kader stehen Dortmunds treffsicherste Offensivkräfte Marco Reus und Paco Alcácer. Teile der Vorbereitung hatten beide verpasst.

Gegner

Borussia Dortmund hat sich in dieser Saison endgültig als Titelaspirant zurückgemeldet. In der Hinrunde überrollte der BVB teilweise seine Gegner dank der brillanten Offensive um Kapitän Marco Reus, Joker-Phänomen Paco Alcácer und Youngster Jadon Sancho. 44 Tore nach 17 Spielen sind der absolute Topwert in der Liga. In der Defensive setzt Lucien Favre, der sein Team binnen weniger Monate zu einer Top-Mannschaft geformt hat, auf taktische Disziplin und Laufbereitschaft. Die hoch stehende Deckung hat in dieser Spielzeit bisher fast jede Mannschaft vor große Probleme gestellt. Das Ergebnis: 42 Punkte. So stark war Dortmund zuletzt unter Jürgen Klopp in der Meistersaison 2010/2011. Bislang schaffte nur Fortuna Düsseldorf einen Sieg gegen die Borussia.

Dortmunds Axel Witsel im Duell mit RB Leipzigs Emil Forsberg

Statistik

Die Bilanz zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ist ausgeglichen. In fünf Aufeinandertreffen konnten beide Teams jeweils zwei Mal gewinnen. Ein Duell endete unentschieden. BVB gegen RBL, das spricht außerdem für Tore – keines der bisherigen Spiele endete 0:0. Gewinnen konnte Dortmund in Leipzig noch nie. Außerdem ist RB zuhause in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Damit das so bleibt, legt auch Rangnick alle Konzentration auf das Spiel. Seinen für Sonntagvormittag geplanten Besuch bei "Wontorra – der Fußballtalk" hat der Coach aus terminlichen Gründen abgesagt.

Vorzeichen

Mit der überragenden Hinrunde im Rücken gehen die Senkrechtstarter vom BVB als leichter Favorit ins Spiel. Doch besonders im eigenen und restlos ausverkauften Stadion ist RB Leipzig alles zuzutrauen. Unter anderem wurden bereits Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim ohne Zählbares auf den Heimweg geschickt. Defensiv steht RB (17 Gegentore) sogar einen Deut besser da als der Tabellenführer aus Westfalen (18 Gegentore). Dafür hat der BVB 13 Tore und elf Punkte mehr auf dem Konto.

Nach der kurzen Winterpause wird der Rückrundenauftakt für beide Mannschaften zur Standortbestimmung. Ralf Rangnick und BVB-Coach Lucien Favre haben sich als detailversessene Perfektionisten einen Ruf in der Liga erarbeitet. Es ist davon auszugehen, dass beide in der Vorbereitung noch an so mancher Stellschraube gedreht haben.

Schiedsrichter

Deniz Aytekin verbindet als Schiedsrichter Erfahrung und Klasse, er gehört zu den absoluten Top-Referees in Deutschland. Der 40-Jährige bewahrt auch in stressigen Situationen immer die Ruhe und genießt den höchsten Respekt der Spieler – auch auf internationaler Ebene. Er leitete in dieser Saison bereits den Dortmunder 4:1-Sieg im Hinspiel. Ein schlechtes Omen muss das nicht sein: Auch bei den beiden Leipziger Auswärtssiegen gegen Hoffenheim und Berlin war Aytekin im Einsatz.

Fans