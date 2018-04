Letzter Faktencheck vor dem Montagsspiel von RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen

Anzeige

*Personalsituation: *

Trainer Ralph Hasenhüttl plagen vor allem in der Defensive Verletzungssorgen. Die beiden Außenverteidiger Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) sowie Konrad Laimer (Muskelriss) fallen länger aus. Der Einsatz von Lukas Klostermann (Achillessehne) ist ungewiss. Dafür kehrt Stefan Ilsanker nach seiner Knieverletzung zurück. Mit dem Knie hat auch Bruma Probleme – deshalb steht hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen.

Bayers Coach Heiko Herrlich muss auf einen verletzten und einen gesperrten Spieler verzichten. Lucas Alario sah im Derby gegen Köln nach einem Ellenbogenschlag die Rote Karte. Stürmer-Kollege Joel Pohjanpalo fällt aus, weil er beim Länderspiel mit Finnland einen Schlag auf das rechte Sprunggelenk bekommen hatte.

Gegner:

Erstmals in der Vereinsgeschichte muss Bayer 04 in der Bundesliga an einem Montag spielen. Der Kader der Leverkusener gehört ebenso wie der von RB Leipzig zu den jüngsten der Liga. Im Schnitt sind die von Hasenhüttl eingesetzten Akteure 23,75 Jahre alt, bei den Gästen 24,45 Jahre.

Nach der verpatzten letzten Saison, als Leverkusen mit Rang zwölf das europäische Geschäft deutlich verpasste, ist die Werkself in dieser Spielzeit wieder auf Kurs Europa. Mit 45 Punkten stehen die Rheinländer nur einen Zähler hinter RB Leipzig.

Leverkusen stellt mit 47 Treffern die viertbeste Offensive der Liga. Mehr Stürmertore (36) erzielte in dieser Saison nur der FC Bayern. Die Angriffsreihe um Kevin Volland (11 Tore) Leon Bailey (9), Lucas Alario (7) und Julian Brandt (6) ist schwer ausrechenbar. Erfolgreichster Scorer ist der 20-jährige Jamaikaner Bailey, der seit vergangenem Winter in Leverkusen spielt. In der Bundesliga legte er neben seinen neun eigenen Toren noch fünf weitere auf.

*Statistik: *

Drei Spiele, sechs Tore, zwei Siege, ein Remis – das ist die Bilanz der Leipziger gegen Leverkusen. Vergangene Saison gelangen ein 3:2- sowie ein 1:0-Erfolg. Das Hinspiel im November endete 2:2. Timo Werner und Emil Forsberg verwandelten einen Foul- sowie einen Handelfmeter. Trotz zweimaliger Führung und fast der kompletten zweiten Halbzeit in Überzahl gelang dem Hasenhüttl-Team aber kein Sieg.

Es ist ein Duell zwei offensivfreudiger Mannschaften. Bayer 04 schoss in dieser Spielzeit 417 Mal auf den Kasten, der Vizemeister 412 Mal. In der Fremde konnten die Leverkusener sechs von 14 Spielen gewinnen und belegen Platz vier in der Auswärtstabelle. Die Roten Bullen halten mit einer anderen Statistik dagegen: Acht Siege verbuchten die Leipziger im eigenen Stadion, stehen auf Platz drei der Heimtabelle.

Vorzeichen:

In der Tabelle trennen beide Mannschaften auf Platz fünf und sechs nur ein Zähler. RBL ist seit vier Bundesliga-Spielen und wettbewerbsübergreifend sieben Partien ungeschlagen, gewann zuletzt in Hannover und gegen den FC Bayern. Fünfmal in Folge blieben die Sachsen in der Bundesliga diese Saison allerdings noch nicht ohne Niederlage.

Bayer präsentierte sich in den vergangenen zwei Partien ungewohnt harmlos: Das rheinische Derby in Köln ging 0:2 verloren, zu Hause musste sich Leverkusen gegen Augsburg mit einem 0:0 begnügen. „Uns hat im letzten Drittel die Präzision gefehlt", attestierte Coach Herrlich nach zwei Spielen ohne eigenes Tor. Hasenhüttl und Herrlich absolvierten 2005 gemeinsam den Trainer-Lehrgang. Ihre Mannschaften sind die beiden konterstärksten der Liga. Achtmal gelang der Werkself nach einem Tempogegenstoß ein Treffer, RB Leipzig traf siebenmal nach Kontern. Der RB-Coach erklärt: „Ich weiß, dass Heiko letztes Jahr sehr viele Spiele von uns gesehen und sich daran orientiert hat.“

*Schiedsrichter: *

Das Montagspiel wird von Fifa-Schiedsrichter Deniz Aytekin geleitet, einem der erfahrensten deutschen Referees. Seit 2008 pfeift der 39-jährige Franke in der Bundesliga, inzwischen sind es insgesamt 143 Partien. Die RB-Bilanz unter ihm kann sich sehen lassen: In sieben Spielen gab es fünf Siege und zwei Unentschieden. Ihm assistieren Christian Dietz und Eduard Beitinger an der Seitenlinie. Anpfiff unter Flutlicht ist um 20.30 Uhr.

Fans:

Etwa 33.000 Tickets sind im Vorfeld verkauft worden. Da es für Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig bereits das zweite Montagsspiel in diesem Jahr ist, wurde erstmals von einer breiten Fanszene Proteste angekündigt: 13 der 40 offiziellen Fanclubs, die vor allem im Block B stehen und zu denen auch die Capos gehören die für die Gesänge im Fanblock zuständig sind, haben sich für einen Stimmungsboykott sowie den Verzicht von Bannern und Fahnen in der ersten Halbzeit ausgesprochen.

Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben deshalb per E-Mail einen Brief an alle Fanclubs geschickt. Darin appellierten die RB-Bosse: „Das Montagsspiel gegen Leverkusen ist immens wichtig für uns. Wir wollen den nächsten Schritt machen und dazu brauchen wir vor allem euch. Ohne Euch und Eure Unterstützung wird es natürlich schwer für die Mannschaft.“

In den sozialen Netzwerken gab es im Vorfeld bereits hitzige Diskussionen zwischen den Fans. Unter dem #Treukott sprachen sich viele Anhänger für eine lautstarke Unterstützung über 90 Minuten aus. Komplett still wird es im Stadion also nicht sein. Um 18 Uhr öffnen die Stadionkassen, ab 19 Uhr ist Einlass in die Red-Bull-Arena.

