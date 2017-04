Letzter Faktencheck vor dem Spiel RB Leipzig gegen Ingolstadt

Anzeige

Personalsituation

Fabio Coltorti, Oliver Burke und Ralph Hasenhüttl lagen in dieser Woche mit einem Magen-Darm-Virus flach, sind inzwischen aber wieder wohlauf. Marius Müller hat sich zudem einen grippalen Infekt eingefangen. Willi Orban plagen Probleme im Sprunggelenk und Marvin Compper bekam im Training einen schmerzhaften Schlag auf den Oberschenkel. Es stehen also noch viele Fragezeichen vor der RB-Aufstellung. Pünktlich zum Spiel in Leipzig kehren mit Romain Brégerie, Kapitän Marvin Matip und Standardexperte Markus Suttner gleich drei Stützen der Gäste nach ihren Sperren zurück. Dagegen fehlt Pascal Groß nach seiner fünften gelben Karte. Moritz Hartmann ist verletzt.

Gegner

Nach einem Zwischenhoch in den englischen Wochen mit neun Punkten aus drei Spielen sind die Schanzer nun wieder abgerutscht. Gegen Wolfsburg und Bremen verloren sie zuletzt nicht nur, sondern kassierten auch insgesamt sieben Gegentore. Die Rückkehr der Stammkräfte könnte die Defensive des Tabellen-17. wieder stabilisieren. Trainer Maik Walpurgis, der sich einst mit den Sportfreunden Lotte gegen RB die legendären Relegationsschlachten um den Drittligaaufstieg lieferte: "Wir gefallen uns in der Rolle des Jägers. Natürlich reisen wir nach Leipzig, um dort etwas mitzunehmen."

Statistik

Angstgegner Ingolstadt: Die bisherigen drei Begegnungen entschieden immer die Schanzer für sich. In der 2. Bundesliga sicherten sich die Oberbayern mit einem 1:0-Sieg in Leipzig die Herbstmeisterschaft. Beim Rückspiel feierten sie beim 2:1 den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der Trainer hieß Ralph Hasenhüttl. In dieser Saison brachte Ingolstadt mit einem 1:0 dem Aufsteiger aus Leipzig die erste Bundesliganiederlage bei.

Tabellensituation

Die Vorzeichen sind eindeutig: beide Mannschaften brauchen drei Punkte. RB will den zweiten Platz und die direkte Qualifikation zur Champions League verteidigen. Trainer Hasenhüttl will „Best oft he Rest“ werden. Ingolstadt klammert sich an den Strohhalm Relegationsplatz, liegt aber derzeit vier Punkte hinter Rang 16.

Vergangener Spieltag

Beide Teams blieben ohne Sieg. Ingolstadt erlebte mit dem 2:4 zu Hause ein Debakel gegen Werder Bremen. Die Treffer der Gäste erzielte allesamt Max Kruse. RB lieferte bei Schalke eine überragende erste Halbzeit ab und ließ im zweiten Durchgang viele Wünsche offen. Der Endstand 1:1.

Schiedsrichter

Geleitet wird die Partie von Daniel Siebert aus Berlin. Er pfiff bereits sieben Spiele der Leipziger von der Regionalliga bis zur 2. Bundesliga. Nur einmal verloren die Leipziger mit Siebert an der Seite. Die 1:2-Pleite beim 1. FC Magdeburg liegt allerdings schon sechs Jahre zurück. Dazu kommen drei Siege und drei Unentschieden.

Fans

Anhänger des FC Ingolstadt 04 versagen ihren Schanzern die Unterstützung. "Das unliebsame Auswärtsspiel gegen den österreichischen Brausekonzern-Ableger RB Leipzig steht an", schrieben die Supporters Ingolstadt in einem Boykottaufruf. Alternativ bieten die "Supporters Ingolstadt" ein sogenanntes "Bullen-Grillen" an. Das Spiel wird dann bei Bier und Bratwurst zusammen auf einer Großbildleinwand in einem Ingolstädter Sporttreff geschaut. Das Spiel in Leipzig ist noch nicht ausverkauft. Tickets sind noch für den Oberrang über dem Gästesektor im Angebot.

