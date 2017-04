Letzter Faktencheck vor dem Spiel von RB Leipzig gegen den SC Freiburg

Statistik

Drei Spiele bestritten beide Teams bisher gegeneinander und das Punktverhältnis ist ausgeglichen. Jede Mannschaft gewann einmal und dazu trennten sie sich einmal unentschieden. Unvergessen ist das Auswärtsspiel der Leipziger in Freiburg im März vor zwei Jahren. In der sonst verwöhnten Schönwetterregion setzte plötzlich heftiger Schneefall ein. „Weiße Bullen auf weißem Grund“ titelte die LVZ anschließend in Anspielung auf die RB-Trikots und die Schneedecke. Marcel Sabitzer hatte damals noch in der 2. Bundesliga den 2:2-Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber Sekunden vor dem Abpfiff an SCF-Keeper Alexander Schwolow. In Leipzig trennten sich beide Teams 1:1. Die Führung von Nils Petersen glich Davie Selke aus.