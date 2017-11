Letzter Faktencheck vor dem Spiel von RB Leipzig gegen Hannover 96

Anzeige

Personalsituation

Gegner

Die Niedersachsen stellen im Augenblick die Mannschaft der Stunde. Einen vierten Platz mit Kontakt zur Tabellenspitze hatte ihnen vor der Saison kaum ein Experte zugetraut. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sieht Parallelen zur vergangenen Saison bei Leipzig. „Sie werden von der Aufstiegseuphorie getragen“, so der Coach. Das allein reicht aber nicht und Hasenhüttl hat noch mehr ausgemacht. Der Trainer: „Hannover 96 ist ein Gegner, der sehr gute Standards schlägt. In der Bundesliga haben wir bisher noch kein Tor aus Ecken oder Freistößen bekommen – diese Serie müssen wir versuchen aufrechtzuerhalten! Wir stellen uns auf einen gut sortierten und variablen Gegner ein, der auch immer wieder seine Taktik ändert. Wir müssen gut verteidigen und mit unseren Möglichkeiten versuchen, 96 zu stressen.“

Statistik

Beide Teams treffen das erste Mal aufeinander. Praktische Erfahrungswerte - auch aus taktischer Sicht - gibt es nicht. Leipzig ist daheim in der Bundesliga noch ungeschlagen. Hannover startete furios und überzeugte zuletzt mit einem 4:2 gegen Borussia Dortmund.

Vorzeichen

Im Angriff ruht die Hoffnung mal wieder auf Timo Werner, der neben Debütant Marcel Halstenberg erneut eine Einladung von Joachim Löw für die Test-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft bekommen hat. „Timo ist auf einen guten Weg. Er hat ein in Porto ein wichtiges Tor geschossen, für sich selbst wichtig vor allem“, sagte Hasenhüttl. Auf der Gegenseite ist der routinierte Martin Harnik stark in die Saison gestartet. Beide Stürmer erzielten bislang fünf Bundesliga-Treffer, wobei der 96-Angreifer zwei Spiele mehr absolvierte. Hannover verlor in dieser Saison erst zwei Spiele, RB schon drei. Der Gewinner rückt am Nachmittag auf Rang zwei vor und könnte mit einem Sieg des FC Bayern in Dortmund auch zwei Wochen dort verbleiben.

Schiedsrichter

Gepfiffen wird die Partie vom Stuttgarter Martin Petersen. Der Name lässt die RB-Fans aufhorchen. Genau: Petersen leitete vor zwei Jahren das Pokalspiel von RB in Osnabrück. Der Unparteiische wurde an der Bremer Brücke von einem Feuerzeug getroffen und brach die Partie ab. Die Leipziger boten zwar ein Wiederholungsspiel an, die Partie wurde aber am grünen Tisch für RB gewertet. Die weiteren Auftritte von Petersen mit Leipzig: RB gewann in der 2. Bundesliga 3:1 gegen den FSV Frankfurt und verlor 1:2 bei Wehen Wiesbaden. In der 1. Bundesliga pfeift Petersen erst sein zweites Spiel, sein Debut gab er bei 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt.

Fans

Voll wird der Gästebereich im Stadion nicht. Die Fans aus Hannover werden deshalb im Unterrang konzentriert. Die hannoverschen Besucher, die Tickets für den Oberrang des Gästebereichs der Red Bull Arena erworben haben, werden eine Etage nach unten umgesetzt. Dies geschieht ohne Aufpreis für die betroffenen Personen, die Plätze im Unterrang besitzen einen höheren Wert. Den zirka 200 hannoverschen Fans, die aktuell bereits Tickets für den Unterrang zu einem höheren Preis erworben haben, wird zudem am Spieltag die Differenz zum günstigeren Oberrang-Tarif unter Vorlage des Tickets am Gästeschalter von RB Leipzig erstattet. Der Block im Unterrang ist ausreichend groß, sodass alle Besucher dort bequem Platz finden werden, teilte 96 seinen Schlachtenbummlern mit.

Noch Karten

Das Spiel ist noch nicht komplett ausverkauft. An den Tageskassen gibt es noch Karten für den Heimbereich, auch die Online-Ticketbörse ist geöffnet. Für den Gästebereich sind Tickets nicht mehr im Angebot. Außerdem wichtig: Leipzigs Anhänger initiieren gemeinsam mit dem Fanprojekt erneut eine große Kleiderspende-Aktion für die Diakonie. Ab 13 Uhr können die Spenden, besonders Wintersachen die unbeschädigt und gewaschen sind, an den beiden bekannten Spendenpunkten abgeben werden: Festwiese am Glockenturm und Zugang zum Sektor A am Stadionvorplatz.

