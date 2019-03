Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Nürnberg

Personalsituation

Ralf Rangnick hat abgesehen von den längerfristig verletzten Dayot Upamecano, Emile Smith Rowe und Amadou Haidara alle Mann an Bord. Einzig hinter dem Einsatz von Timo Werner steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Nationalstürmer hatte in den vergangenen Tagen noch mit den Folgen eines Infekts zu kämpfen. Kevin Kampl könnte derweil sein Startelf-Comeback feiern.

Beim 1. FC Nürnberg verletzte sich am Mittwoch im Training Adam Zrelak schwer am Kreuzband und fällt die restliche Saison aus. Auch Kevin Goden und Dennis Lippert können nicht spielen. Simon Rhein fehlt ebenso rot gesperrt wie Matheus Pereira. Ob Georg Margreitter spielen kann, ist noch unklar.

Gegner

Mit Interimstrainer Boris Schommers hat der Club bisher ein überraschendes 0:0-Unentschieden gegen Tabellenführer Dortmund und eine bittere 1:2-Niederlage gegen Überraschungs-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf eingefahren. Gerade mal 13 Zähler nach 23 Spielen bedeuten für Nürnberg den letzten Tabellenplatz. Dass der Abstieg nicht längst besiegelt ist, haben die Franken vor allem der schwächelnden Konkurrenz zu verdanken. Im Kampf um den Klassenerhalt müssen nun zwingend Punkte her. Größter Hoffnungsträger ist dabei Torhüter Christian Mathenia, der sich in den vergangenen Wochen in bärenstarker Form präsentierte.

Statistik

Fünf Mal sind RB Leipzig und der 1. FC Nürnberg bisher aufeinandergetroffen. Das Hinspiel haben die Roten Bullen in besonders guter Erinnerung. Nach Doppelpacks von Timo Werner und Marcel Sabitzer sowie Treffern von Yussuf Poulsen und Kevin Kampl stand am Ende ein 6:0 auf der Anzeigetafel – der höchste Sieg in der Leipziger Bundesliga-Geschichte. Die übrigen Duelle gab es noch zu Zweitliga-Zeiten. Hier konnten beide Vereine jeweils zwei Siege verbuchen.

Vorzeichen

Wenn der Tabellenvierte gegen den Achtzehnten spielt, sind die Vorzeichen eigentlich klar. RB Leipzig reist mit dem Selbstbewusstsein von drei Auswärtssiegen in Folge nach Franken und will die Serie gegen den Club unbedingt ausbauen. Gerade zuhause haben die Nürnberger in dieser Saison schon bewiesen, dass sie Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel ärgern können, auch wenn es bisher selten für Punkte reichte. Unter Interimstrainer Schommers tritt das Team wieder gefestigter auf. Ein Selbstläufer wird das Spiel für die Roten Bullen deshalb nicht.

Schiedsrichter

Daniel Schlager hat auf den Tag genau vor einem Monat das letzte und bisher einzige Mal ein Spiel von RB Leipzig gepfiffen. Beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 setzten sich die Roten Bullen am Ende überzeugend mit 3:0 durch. Schlager leitet erst seit der laufenden Saison Bundesligaspiele. Der 29-Jähirge ist nach Sven Jablonski derzeit der zweitjüngste Schiedsrichter im Oberhaus. Die Linienrichter am Samstagnachmittag sind Sven Waschitzki und Sascha Thielert. Als vierter Offizieller kommt Dominik Schaal zum Einsatz.

Fans

Gegen die TSG 1899 Hoffenheim zeigten die Bullen-Anhänger Banner gegen Montagsspiele. Nach Protesten und einem Krisentreffen scheinen hingegen die Konflikte zwischen RB-Chefetage und Fans zumindest in der Öffentlichkeit beigelegt. Nürnberg hofft im Abstiegskampf auf die volle Unterstützung der Fans. Torwart Christian Mathenia kündigte vor dem Spiel eine kämpferische Truppe an, die "die Zuschauer mit ins Boot nehmen will".

