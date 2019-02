Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart

Personalsituation

Ibrahima Konaté kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in den Kader und gibt RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick wieder mehr Spielraum in der Defensive. Am Donnerstag wollte der Coach noch nicht verraten, ob er erneut mit drei zentralen Innenverteidigern auflaufen oder zur Viererkette zurückkehren wird. Verzichten müssen die Roten Bullen weiterhin auf die längerfristig verletzten Dayot Upamecano und Kevin Kampl sowie die Neuzugänge Amadou Haidara und Emile Smith Rowe, die sich noch im Aufbautraining befinden. Zudem muss Konrad Laimer wegen seiner fünften gelben Karte eine Sperre absitzen. VfB-Trainer Markus Weinzierl muss auf den rotgesperrten Nicolas Gonzalez verzichten. Timo Baumgartl (Gehirnerschütterung) und Dennis Aogo (Wadenprobleme) fehlen ebenfalls.

Gegner

Beim VfB Stuttgart geht mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig eine turbulente Woche zu Ende. Der akut abstiegsbedrohte Tabellenfünfzehnte hat sich am Montag von Sportvorstand Michael Reschke getrennt und dafür Thomas Hitzelsberger ins Amt gehoben. Der Ex-Spieler hatte zuletzt Erfahrungen als Jugend-Koordinator der Schwaben gesammelt und soll den VfB wieder in sicheres Fahrwasser führen. Coach Markus Weinzierl, der erst nach dem siebten Spieltag Tayfun Korkut ersetzt hatte, bekommt eine erneute Bewährungsprobe. Soll gegen die Roten Bullen tatsächlich die Wende geschafft werden, müsste beim VfB im Vergleich zur krachenden 0:3-Auswärtsniederlage bei Fortuna Düsseldorf eine enorme Leistungssteigerung her.

Statistik

Drei Mal standen sich RB Leipzig und der VfB Stuttgart nach dem Aufstieg der Schwaben vor eineinhalb Jahren gegenüber. Ein Tor ist dabei für den VfB noch nicht herausgesprungen, dafür ein Punkt, beim letzten Aufeinandertreffen in Baden-Württemberg vor etwas über einem Jahr. Die beiden übrigen Spiele gewannen die Roten Bullen mit 3:0 sowie 2:0 im Hinspiel der laufenden Saison. Die Tore in der Red Bull Arena schossen Willi Orban und Jean-Kevin Augustin.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Hinspiel gegen Stuttgart

Vorzeichen

Selten waren die Vorzeichen in dieser Saison so klar. RB ist in der Rückrunde auswärts noch verlustpunktfrei und geht mit einem Torverhältnis von 7:0 ins Rennen. Beim VfB Stuttgart sieht es dagegen im Moment ganz finster aus. Relegationsplatz, die wenigsten Tore geschossen, die meisten Treffer gefressen. Schafft der Underdog die Überraschung?

Schiedsrichter

Felix Zwayer pfeift am Samstag bereits zum zwölften Mal eine Partie von RB Leipzig. Kurios: Bisher waren es in der Bundesliga nur Auswärtsspiele. Fünf Mal gingen die Roten Bullen als Sieger vom Platz, vier Mal als Verlierer. Zu Regionalligazeiten gab es zudem zwei Unentschieden. Nicht nur wegen der leicht negativen Bilanz gehört Zwayer bei den Fans von RB nicht zu den beliebtesten Schiedsrichtern. Als die Roten Bullen im Herbst 2017 erst im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München aus dem DFB flogen, hatte der Immobilienkaufmann mit einigen strittigen Entscheidungen seinen Anteil am bitteren Ergebnis.

Fans

Leipzigs Anhänger und Vereinsspitze probten am Montag den Schulterschluss. RB-Geschäftsführer hat den Fans bei einem Krisentreffen Versprechungen in Sachen Fanarbeit und bei der Erneuerung des Stadions gemacht. Bleibt abzuwarten, wie lange der Frieden hält und ob Proteste wie im vergangenen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ausbleiben.