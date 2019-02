Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt

Personalsituation

RB -Trainer Ralf Rangnick plagen vor allem in der Defensive große Sorgen. Dayot Upamecano wird wegen einer Knorpelquetschung im rechten Knie noch mehrere Wochen fehlen und Ibrahima Konaté muss nach seiner fünften gelben Karte im Spiel gegen Hannover 96 eine Sperre absitzen. Daneben fehlen die längerfristig verletzten Neuzugänge Emile Smith Rowe und Amadou Haidara . Gleiches gilt für Kevin Kampl , der mit Folgeerscheinungen seines Zehenbruchs aus der Hinrunde kämpft. Timo Werner wird nach einer überstandenen Grippe zumindest wieder im Kader stehen.

Gegner

Eintracht Frankfurt hat mit dem Offensiv-Trio um Sebastian Haller, Ex-Leipzig-Spieler Ante Rebic und Bundesliga-Toptorschütze Luka Jovic eine der größten Attraktionen laufenden der Saison in den eigenen Reihen. 32 der bisher 40 Eintracht-Tore gehen auf ihr Konto. Nachdem Trainer Niko Kovac und Leitwolf Kevin-Prince Boateng die Eintracht mit dem DFB-Pokalsieg im Sommer verlassen hatten, glaubte kaum jemand, dass die Main-Städter ihr Niveau aus der Vorsaison würden halten können, doch Adi Hütter strafte alle Kritiker Lügen. Frankfurt hat sich im oberen Tabellendrittel festgebissen und will mit perfektionierten Überfall-Fußball endlich auch den ersten Saisonsieg gegen ein Spitzenteam.

Statistik

Die Roten Bullen treten zum sechsten Mal gegen die Adler aus Hessen an. Dabei spricht die Bilanz leicht für RB: Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage gab es bisher. In der Red Bull Arena war für die Mannschaft bisher noch nichts zu holen. Das erste Heimspiel gewann Leipzig vor zwei Jahren als Aufsteiger mit 3:0. Das letzte Aufeinandertreffen endete im September in Frankfurt mit 1:1. Im Durchschnitt fielen bei den Duellen drei Tore.